Comment Geolink Expansion piste et attire les entreprises sur un territoire

Geolink Expansion se définit comme un spécialiste de l'attractivité économique territoriale. Cette entreprise, créée en 2010 et installée à Lattes près de Montpellier (34), a développé un système de prospection qui met en œuvre différentes technologies innovantes de webtracking permettant de booster l'attractivité des territoires et de favoriser l'implantation des entreprises sur leur sol.

« Le développement et l'arrivée à maturité de certaines technologies digitales offrent de nombreuses opportunités aux acteurs de l'immobilier d'entreprise et aux territoires mais elles sont encore mal connues ou insuffisamment exploitées, explique Gwénaël le Guennec, fondateur et directeur de Geolink Expansion. Conjuguées aux datas collectées par nos soins et à la connaissance fine de l'environnement de nos clients, ces outils offrent pourtant une force de frappe inégalée pour détecter, capter et analyser les projets d'implantations d'entreprises dans chaque région. »

Signaux croisés

L'enjeu est de repérer suffisamment en amont les projets d'implantation ou d'investissement d'entreprises et d'anticiper leur stratégie. Pour ce faire, le système de webtracking cross-canal mis au point par Geolink Expansion identifie et croise différents signaux : mots-clefs sur Google, data-tracking via les recherches effectuées sur ses plates-formes dédiées (Parcd'activités.com et Projetstourisme.com), consultations de portails immobiliers, veilles immobilière et économique, avec observation des entreprises multi-sites non présentes dans telle région, suivi des dates d'échéance de bail d'une PME, des potentiels de croissance ou encore des annonces de recrutements au cours des derniers mois.

Geolink Expansion s'intéresse aussi au comportement online des dirigeants, partant du constat qu' « un porteur de projet va consulter des offres de locaux et terrains sur internet pendant 70 jours en moyenne et naviguer sur une moyenne de cinq portails web différents ».

Ces signaux, enrichis de données financières ou sectorielles, sont centralisés dans un CRM et permettent à Geolink Expansion de pratiquer de l'analyse prédictive. Doublée d'une interprétation et d'un travail de terrain de ses équipes (25 salariés aujourd'hui), elle assure être alors en capacité de prédire, « avec des taux de probabilité suffisamment élevés », qu'une entreprise va activer un projet immobilier au cours d'un trimestre.

« Notre équipe de prospection appelle les entreprises et argumente pour les attirer sur un territoire, l'objectif était de mieux les cibler en amont, déclare Gwénaël le Guennec. Nos salariés se rendent aussi sur des salons européens pour effectuer un travail de détection des tendances et des intentions d'implantation des entreprises. »

De la Métropole de Montpellier à l'ambassade de Suisse

Initialement, ce sont les collectivités territoriales et de leurs agences de développement économique qui constituaient la clientèle principale de Geolink Expansion, préoccupées par la commercialisation de leurs zones d'activité.

« Aujourd'hui, nous avons élargi notre clientèle auprès de promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, incubateurs, intéressés car nous avons des données sur les projets d'investissement des entreprises, souligne Gwénaël le Guennec. En 2019, ce sont déjà plus de 10 000 recherches qui ont été traitées et 1 300 dossiers d'implantation exogènes qui ont été accompagnés en région par nos équipes. »

Geolink Expansion compte ainsi parmi ses clients Montpellier Méditerranée Métropole, l'agence régionale de développement économique Ad'Occ, la Communauté d'agglomération de Millau, ou OpenNîmes (Nîmes Métropole, sur le volet dispositifs médicaux), la Communauté de communes Centre Bretagne, l'agence de développement économique de la Métropole de Lyon, mais aussi la région de Bruxelles-Capitale ou l'ambassade de Suisse (détection des entreprises françaises cherchant à s'internationaliser).

« Nous avons ainsi favorisé l'implantation à Montpellier de Emasolar (maintenance photovoltaïque, ndlr) et Emercell (biotechnologies, ndlr) en 2017, de Dynveo (compléments alimentaires, ndlr) et TMIE (logistique, ndlr) en 2018, ou encore d'Alphenyx (recherche dans la culture cellulaire et l'isolation de cellules primaires, ndlr) à Baillargues en 2019 », énumère Gwénaël le Guennec.

Capter l'innovation

L'entreprise développe une 3e plate-forme dédiée à la valorisation et la captation de l'innovation, « la demande étant de permettre le rapprochement entre des porteurs de projet qui innovent et des territoires qui accepteraient d'expérimenter leurs outils. Cela concerne notamment les collectivités labellisées "Territoire d'industrie" ou "Territoire d'innovation". Par exemple la Communauté d'agglomération de La Rochelle qui veut attirer des entreprises pour devenir 1e territoire national bas carbone à horizon 2030. Ou le Conseil régional des Hauts de France qui dispose d'une douzaine de parcs technologiques avec des thématiques différentes ».

En avril et juillet 2019, Geolink Expansion a créé deux agences à Vannes et Barcelone. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 M€ en 2018 et prévoit de monter à 1,8 M€ en 2019.