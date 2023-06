« Nous comptons sur la dynamique de l’apprentissage pour apporter des solutions à la pénurie de main d’œuvre » (J. Calvi, Chambre de métiers Occitanie)

212.792 entreprises artisanales et 438.263 actifs (chefs d'entreprise, salariés, apprentis, conjoints collaborateurs) au 1er janvier 2023. Selon le baromètre d'activité 2022 de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) Occitanie, les chiffres attestent d'un dynamisme du secteur qui continue de se revendiquer « première entreprise d'Occitanie ».

En 2022, 31.586 nouvelles entreprises artisanales ont été immatriculées en Occitanie, dont 39% dans les services, 33% dans le bâtiment, 16% dans la production et 12% dans l'alimentation. 93 % des immatriculations ont concerné des créations d'entreprises et 4% des reprises. Le nombre d'entreprises artisanales en Occitanie est ainsi en progression de 9% par rapport à 2021, et la densité artisanale régionale se renforce, pour atteindre 355 entreprises pour 10.000 habitants (+7% par rapport à 2021).

« La dynamique du secteur s'est confirmée en 2022, dans les 13 territoires, dans un environnement économique et social pourtant complexe, déclare Joseph Calvi, le président de la CMA Occitanie. Après des années de crises imprévisibles et compliquées - les Gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine et la crise énergétique -, notre secteur a plutôt bien résisté, et les chefs d'entreprises artisanales ont su démontrer, une nouvelle fois, leur capacité de résilience et d'adaptation aux transformations de notre économie. On peut également noter un impact positif de la crise du Covid, qui a amené des gens à choisir des métiers de passion dont les métiers de l'artisanat. Les chiffres démontrent que notre secteur attire, car cela permet de créer son entreprise là où on a choisi de vivre. »

Bâtiment : pas de crise sur le marché des particuliers

Le bâtiment est le secteur d'activité qui recense le plus d'entreprises artisanales en Occitanie (38%), suivi des services (34%), la production (15%) et l'alimentation (13%).

« Il ne faut pas y voir une compétition car le principe de l'artisanat est de répondre aux besoins de la population, et en Occitanie, elle augmente donc on construit, on rénove et on consomme local de plus en plus », analyse Joseph Calvi.

Le secteur enregistre également, en 2022, 14.015 radiations, dont 39% dans le bâtiment (5.430 entreprises), 34% dans les services (4.821 entreprises), 14% dans l'alimentation (1.946 entreprises) et 13% dans la production (1.818 entreprises).

« 14.000 radiations, c'est peu sur près de 213.000 entreprises, d'autant que cela comprend les défaillances mais aussi ceux qui cessent leur activité sans transmission d'entreprise, souligne le président de la CMA Occitanie. Certains secteurs ont souffert, notamment de la crise énergétique comme les métiers de l'alimentaire ou les professions pour lesquelles l'utilisation de l'énergie est un poste important. »

Pourtant, si le BTP subit les contrecoups de la crise de l'immobilier et du logement, les artisans du bâtiment ne sont pas affectés pour le moment, comme l'explique Joseph Calvi : « L'activité de rénovation est toujours soutenue et de nombreuses entreprises étant en pénurie de main d'œuvre, les carnets de commandes sont encore importants, certaines avec plus de huit mois de visibilité. Les entreprises du bâtiment qui sont en difficulté sont plutôt celles qui travaillent avec les promoteurs immobiliers ou sur des marchés publics, et non celles qui répondent à des marchés de particuliers, où pour le moment, il n'y a pas de baisse d'activité ».

La transmission, sujet majeur

En Occitanie, 27% des entreprises artisanales ont plus de dix ans d'ancienneté, l'âge moyen du chef d'entreprise est de 46 ans, et 26% des dirigeants d'entreprises artisanales sont des femmes.

Mais pour le président de la CMA Occitanie, la transmission d'entreprise reste un sujet majeur : « Nous sommes en veille dès qu'un dirigeant atteint 56 ou 57 ans pour se donner toutes les chances de réussir la transmission de l'entreprise. En Occitanie, les entreprises artisanales représentent des emplois dans les métropoles mais aussi dans la ruralité. L'artisanat répond aux besoins des habitants d'un territoire, et quand il a moins d'activité, cela signale un territoire qui n'est plus dans une dynamique positive. L'artisanat est un baromètre... Il est donc important de travailler sur ces enjeux pour maintenir une dynamique dans les différents secteurs et former des apprentis qui, demain, créeront ou reprendront des entreprises ».

L'apprentissage est plus que jamais un maître-mot dans l'artisanat. Parce qu'il assure la relève mais aussi parce qu'il pourrait être la première clé pour répondre à la pénurie de main d'oeuvre.

« Nous comptons sur la dynamique de l'apprentissage pour apporter des solutions, souligne Joseph Calvi. L'apprentissage permet d'avoir du personnel qualifié et c'est la meilleure façon de trouver de la main d'œuvre. »

Or, bonne nouvelle : l'apprentissage est reparti à la hausse « notamment dans le bâtiment », indique Joseph Calvi.

« L'école de la réussite »

Les douze CFA de l'Occitanie (150 diplômes) comptait 9.110 apprentis inscrits dans les CFA du réseau au 31 décembre 2022, soit une hausse de 3% par rapport à l'année précédente, ainsi que 1.571 jeunes dans le dispositif passerelle "prépa-apprentissage" du plan "Un jeune/Une solution".

L'alimentation est la première filière de formation, avec 27% des effectifs régionaux du réseau de la CMA Occitanie, suivie de la maintenance automobile (22%), du bâtiment (19%) des services (14%), et ex-aequo du tourisme-hôtellerie-restauration et du commerce-gestion (8%). La plus grosse part des effectifs se trouve dans le Tarn (1.264 apprentis) et en Haute-Garonne (1.263 apprentis), suivis des Pyrénées-Orientales (1.013 apprentis).

« Nous poursuivons notre investissement dans la formation, avec notamment des projets d'agrandissement de CFA comme celui de Muret, ou de création de CFA dans le Tarn-et-Garonne ou en Cerdagne, indique Joseph Calvi. Nous réfléchissons par ailleurs à la création de nouveaux diplômes comme un Certificat de qualification professionnelle nouvelles technologies dans les métiers de l'automobile pour que les jeunes sachent travailler sur tout type de motorisation, ou sur des métiers en progression comme les brasseurs... Les chiffres de l'apprentissage démontrent que les jeunes choisissent de rejoindre nos métiers. C'est peut-être le signe que l'image de l'apprentissage, qui était une image erronée véhiculée par des gens qui ne connaissent rien de l'artisanat, est en train d'évoluer. Nous revendiquons depuis toujours que l'apprentissage, c'est l'école de la réussite, ça permet d'être un ouvrier qualifié et demain un chef d'entreprise. C'st un parcours de réussite professionnelle et sociale. »

