« L’imagination au service de la nouvelle écologie donne des occasions de créer de l’activité » (Guillaume Pepy, Réseau Initiative France)

« Même si nous sommes bien identifiés par l'écosystème économique, nous avons réalisé que nous n'étions pas assez connus, notamment des entrepreneurs, d'où l'idée de cet événement, les 25 et 26 septembre à Montpellier », fait remarquer Gérard Morange, le président Réseau Initiative Occitanie.

Guillaume Pepy, le président du Réseau national Initiative France, renchérit : « Oui nous avons une certaine notoriété dans les territoires grâce aux 208 implantations locales du Réseau Initiative, mais pas tant que ça en dehors de ces implantations. Or je rappelle que tout ce que nous proposons est gratuit, principalement parce qu'on travaille avec 1.200 salariés mais aussi beaucoup de bénévoles et parce que nous prêtons de l'argent qu'on nous rembourse, nous ne donnons pas. Ce qui se sait peu, c'est que le réseau s'adresse à tout le monde, qu'on ait fait des études ou pas, quelle que soit l'activité que l'on crée ».

Le réseau Initiative France ambitionne donc de booster sa visibilité et de faire connaître ses missions et les dispositifs qu'il déploie pour soutenir l'entrepreneuriat dans les territoires. Les 25 et 26 septembre à Montpellier, il a rassemblé les entrepreneurs soutenus par le réseau, les salariés et bénévoles de la structure en Occitanie, ainsi que les partenaires financiers et techniques pour une manifestation baptisée « Au cœur de l'Initiative ». En guest-star donc : Guillaume Pepy, venu témoigner de l'importance de l'entrepreneuriat pour la croissance économique durable et la revitalisation des régions.

1.450 prêts d'honneur en 2022 en Occitanie

Réseau associatif de financement et d'accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprise, le réseau Initiative France est ancré en Occitanie avec 21 associations locales (69 collaborateurs et 1.500 bénévoles) réparties sur toute la région, qui accueillent les entrepreneurs, évaluent leur projet, le financent par un prêt d'honneur (sans intérêt ni garantie) et les accompagnent, notamment par le soutien d'autres chefs d'entreprises.

« En 2022, nous avons enregistré de très bons résultats, se félicite Gérard Morange devant la presse. Le réseau a accompagné et financé 1.450 entreprises régionales pour 14,8 millions d'euros de prêts à taux zéro, un montant qui grimpe à 21 millions d'euros en incluant Bpifrance qui abonde sur certains dossiers. Nos performances de 2022 sont supérieures de +4% par rapport à 2021, tandis qu'au niveau national, elles sont en baisse de -2%. Le prêt moyen est de 10 000 euros, et je rappelle que l'effet levier est intéressant : 1 euro de prêt d'honneur permet de lever 10 euros de prêt bancaire complémentaire. Nous sommes les seuls à faire des prêts pour le fonds de roulement de l'entreprise. En 2022, ce sont 4.400 emplois qui ont donc ainsi été créés ou maintenus, avec 40% de reprise d'entreprise par des créateurs, souvent le salarié qui prend la suite au moment du départ à la retraite du patron et a besoin de se financer... Notre territoire, qui compte beaucoup de TPE-PME, se prête bien à ce type de financement. Nous pouvons annoncer un taux de 95% de réussite à trois ans et de 90% à cinq ans. »

Des Bac+5 qui passent un CAP

En Occitanie, les prêts d'honneur sont majoritairement accordés dans les secteurs d'activités du commerce, de l'hôtellerie et du tourisme, « mais nous finançons également, de manière importante et très au-dessus de la moyenne nationale, la petite industrie et l'artisanat », ajoute Gérard Morange qui, en janvier 2024, cédera sa place à Cyrille Sabatier, le dirigeant de l'agence de communication AttrapTemps à Perpignan.

Le contexte semble favoriser la création d'entreprise : « On voit des bac+5 passer un CAP dans des métiers manuels pour revenir à des métiers plus simples en créant leur entreprise, on ne voyait pas ce genre de dossier il y a quinze ans ! », raconte le président de Réseau Initiative Occitanie, qui souligne également une progression de 20% du nombre de dossiers présentés et financés par rapport à 2019.

« L'Occitanie a trouvé des relais de croissance sur le plan économique, c'est une région qui prend son destin en main, observe de son côté Guillaume Pepy. Et la transition écologique est autant d'opportunités de créer de nouvelles activités : la chaleur fatale des industries, la captation de carbone, le recyclage, le traitement des déchets, etc. L'imagination au service de la nouvelle écologie donne des occasions de créer de l'activité. »

Relooker au lieu de jeter

Deux entrepreneurs sont venus témoigner de leur passage par le Réseau Initiative Occitanie.

« Nous avons fondé Retouch'Up en janvier 2022 et nous avons eu recours au Réseau Initiative pour boucler notre financement en octobre 2022 avec un prêt d'honneur de 25.000 euros sur un plan de financement de 120.000 euros, ce qui nous a permis de financer l'embauche de deux salariés, de la formation et de la communication, explique Pierre Maisetti, cofondateur de Retouch'Up (deux associés et six salariés) à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. Retouch'Up est une entreprise artisanale qui propose l'utilisation et le relooking des biens d'aménagement intérieurs, c'est à dire des portes, des sols, des fenêtres, de tous ce type d'équipements. Notre proposition, c'est de les réparer au lieu de les jeter et de les remplacer, et pour ça, nous travaillons avec nos propres artisans et avec un réseau d'une vingtaine d'artisans installés en France. Nous intervenons surtout auprès d'hôtels plutôt haut de gamme dans des opérations de maintenance pour limiter leur impact écologique. A ce jour, nous en sommes à 900 éléments sauvés de la benne grâce à la rénovation et au relooking. L'hôtellerie est une porte d'entrée mais on pourrait faire la même chose pour des entreprises, par exemple, on travaille avec l'Arena à Montpellier, et nous menons aussi un projet pilote avec des résidences étudiantes à Montpelier. »

Quant à Thomas Martel, il a créé Midi 3D Coupe à Hérépian (Hérault) en 2018. L'entreprise emploie cinq personnes, dont un ferronnier fondeur d'art, un architecte-maquettiste et un menuisier : « Nous sommes le mouton à cinq pattes des architectes pour réaliser des maquettes, de la ferronnerie, de la fonderie d'art, etc., sur tout type de matériaux ». L'entrepreneur a bénéficié d'un prêt d'honneur du Réseau Initiative de 21.000 euros pour s'équiper en machines.