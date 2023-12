Comment Imaneo veut s’imposer en leader de la radiologie en Occitanie

La radiologie en France

Selon les données de la DREES, le service statistique public du ministère des Solidarités et de la Santé, la France compte 9.140 spécialistes en radiodiagnostic et imagerie médicale en 2023 (contre 9.038 en 2022). Depuis 2012, le nombre de médecins spécialisés en radiodiagnostic et imagerie médicale a ainsi augmenté d'un peu plus de 11%. 22,16% des médecins en radiodiagnostic et imagerie médicale en France sont salariés hospitaliers, 58% libéraux et 16,88% mixtes.

Alors que la Cour des comptes publics avait relevé, en 2016, la faiblesse du parc d'équipement en scanners et en IRM, « numériquement moins important en moyenne que dans les pays membres de l'OCDE et inégalement réparti sur le territoire » ainsi que « d'importantes vacances de postes de médecins radiologues à l'hôpital, la profession étant majoritairement orientée vers l'activité libérale », elle indiquait dans un rapport d'octobre 2022 que « le nombre d'appareils d'imagerie ou d'IRM a augmenté de 32% de 2015 à 2020 » et le nombre de scanners de 18 % en 2020. En relation directe avec la croissance du parc d'appareils, la Cour des comptes rappelait que les dépenses d'imagerie médicale en ville augmentaient, précisant « une augmentation cumulée de 5,9% de 2017 à 2019, avant de connaître une contraction de -5,8% en 2020 dans le contexte de la crise de la Covid 19, et de rebondir de +11,7% en 2021 pour atteindre près de 4,8 milliards d'euros ».