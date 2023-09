Les Salins de Gruissan investissent et visent les 15.000 tonnes de sel par an

Tout le travail entrepris depuis 2009 et la reprise des Salins de Gruissan (Aude) par Someval, après six années d'interruption, doit permettre à l'entreprise d'atteindre à terme une production de 15.000 tonnes de sel par an. Cette année, la production de sel devrait dépasser les 10.000 tonnes. Pour développer le conditionnement de sel fin, l'entreprise Someval a donc investi dans une nouvelle ligne de production (montant non communiqué).

« Les 15.000 tonnes, c'est notre objectif, explique Patrice Gabanou, P-dg de l'entreprise, qui ne communique pas non plus sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Nous avons construit un bâtiment en bois, une salorge pour pré-sécher le sel, puis une ligne de transport et un séchoir à froid pour amener le sel à 0% d'humidité en le déshydratant et en faire du sel fin. Toute l'énergie dont nous avons besoin est fournie par les panneaux photovoltaïques installés sur le bâtiment en bois. »

Un souci de l'environnement qui va au-delà de la seule consommation d'énergie. Patrice Gabanou détaille : « Nous n'utilisons pas de plastique pour les conditionnements, mais du carton pour les petits volumes, et des sacs en papier pour la clientèle professionnelle et les sacs de 25 kilogrammes. »

Vers une indication géographique protégée

Pas question pour autant de regarder du côté de la grande distribution.

« Ce n'est pas dans notre stratégie, souligne le dirigeant. Nous commercialisons beaucoup en direct, grâce à l'activité touristique que nous avons développée autour des salins et qui draine du monde, mais aussi dans les épiceries fines, les épiceries de village, et dans tous les magasins alentour, en particulier chez les vignerons du secteur. »

Pour aller plus loin, l'entreprise a engagé une démarche de certification en indication géographique protégée auprès de l'Institut national des appellations d'origine. Le sel des Salins de Gruissan est le premier sel de France à être labellisé Valeurs Parc Naturel régional et revendique sa présence sur dix tables étoilées du guide Michelin.

Dans un premier temps, la nouvelle installation, inaugurée le 6 septembre, permettra de traiter 2.000 tonnes de sel, « mais nous avons le potentiel pour aller, avec des aménagements, jusqu'à 8.000 tonnes », précise Patrice Gabanou. L'extension ne devrait pas créer d'emplois.

Pour mener à bien ce développement, Someval qui emploie une dizaine de personnes à la production, a bénéficié de l'appui de la Région Occitanie à hauteur de 310.000 euros pour l'achat des machines et la construction de la salorge, et de celui de l'agglomération du Grand Narbonne à hauteur de 50.000 euros pour la construction du bâtiment de l'unité de conditionnement.

