Le Sitevi mise sur l’innovation technologique pour relever les défis de la filière viticole, malgré la crise

Pour sa 46e édition, du 28 au 30 novembre à Montpellier, les organisateurs annoncent « un cru exceptionnel ». Leader mondial des salons pour l'agro-fourniture et l'agro-équipement des filières viticoles, arboricoles et oléicoles, le Sitevi a fait le plein d'exposants et affichait complet cinq mois avant son ouverture. Mille exposants, dont 240 nouveaux, investiront donc la totalité du parc des Expositions de Montpellier. Un record, selon les organisateurs.

« 90% des exposants de l'édition 2021 se sont dit satisfaits et 80 % se sont réinscrits immédiatement à l'issue du salon », précise Christophe Lecarpentier, directeur du pôle Agro-Equipements & Construction de Comexposium, la société organisatrice du salon.

Côté visiteurs, les organisateurs tablent sur 55.000 entrées, contre 51.000 en 2021, encore en période Covid.

Un Labtech et une soirée Business Angels

Comme chaque édition, les innovations, qui sont une des premières motivations des visiteurs, seront au rendez-vous sur des thématiques en phase avec les préoccupations du moment et elles ne manquent pas. En premier lieu, le défi du dérèglement climatique, particulièrement impérieux après cette année 2023, la plus chaude de tous les temps et marquée par une sécheresse extrême dans le sud de la France. Des solutions pour le pilotage de l'irrigation, la réutilisation des eaux usées, les techniques d'ombrage, la plantation de variétés résistantes à la sécheresse seront présentées sur le salon.

Le développement de la robotique au vignoble est une autre grande tendance pour répondre au double défi de la réduction de la consommation d'énergie fossile et à la pénurie récurrente de main d'œuvre.

Enfin la nécessité de réduire les coûts de production sans pour autant affecter la qualité est vins est un autre enjeu de taille. Les nouvelles technologies proposées pour répondre à ces nouvelles problématiques seront mises à l'honneur et pour la plupart rassemblées dans un même hall sous le label Labtech, grâce à un partenariat avec le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation (agriculture, agroalimentaire et agro-ressources), La Ferme Digitale et La Wine Tech. Et pour la première fois cette année, une soirée « Business Angels » sera organisée le 29 novembre pour permettre à une quinzaine de startups de pitcher leurs projets devant des investisseurs potentiels.

Chute de 20% des ventes d'agro-équipements en 2022

Ce grand rendez-vous professionnel survient dans un contexte économique compliqué. Les industriels de l'agro-équipement et l'agro-environnement l'ont d'ores et déjà ressenti en 2022 avec un recul de 20% des ventes.

« Cette baisse intervient après cinq années de hausse », précise Laurent de Buyer, directeur d'Axema, syndicat des acteurs industriels de l'agro-équipement.

Chez les concessionnaires, la tendance est également à la baisse. D'après une enquête menée en juillet 2023 par leur syndicat, le Sedima, après deux années orientées à la hausse, les prises de commandes de matériels agricoles neufs et d'occasion marquent le pas avec une tendance à la baisse observée par plus de la moitié des distributeurs sur les cinq premiers mois de 2023 comparés aux cinq premiers mois de 2022. Selon les premières estimations, le 2nd semestre 2023 est également sur une tendance baissière des prises de commandes de matériels neufs et d'occasion à un an pour 70% des répondants et une contraction des prises de commandes de l'ordre de -10%. Cette situation est d'autant plus préoccupante pour ces revendeurs que, suite aux problèmes d'approvisionnements survenus après la crise Covid, ils ont sur-commandé et se retrouvent avec des stocks de matériel en nette hausse.

Vont-ils remplir leurs carnets de commande lors de cette prochaine édition du Sitevi ? Les viticulteurs vont-ils continuer à investir malgré les difficultés du marché ? Christophe Riou, directeur de l'IFV, estime que « il y a des besoins importants en matière d'innovation dans cette filière, notamment pour la partie vignoble ».