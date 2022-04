Le groupe logistique espagnol Pantoja s’implante dans l’Aude

Spécialisé dans la distribution, le transport national, international et le transport de carburant, le groupe espagnol Pantoja a choisi Lézignan-Corbières, dans l'Aude, pour sa première implantation en France. Ce périmètre opérationnel stratégique, à proximité de l'autoroute, dans le triangle Perpignan-Carcassonne-Sète, va lui permettre d'assurer le soutien logistique de son principal client : Ikea.

« Depuis 2004, Pantoja travaille avec le groupe Ikea pour des services de transport, de montage et de stockage, explique Bernd Huneke, directeur Qualité de la nouvelle filiale Logistique et Distribution France-JLPantoja. Il y a deux mois, nous avons remporté un appel d'offres pour assurer une partie des flux logistiques du magasin Ikea de Montpellier. C'est une première pour nous en France. »

Un entrepôt de 1.700 m2

Société familiale créée en 1948 à Séville pour couvrir les besoins du transport national et international, Pantoja opère aujourd'hui dans toute l'Europe et au Maroc, pour le compte de plus de 500 clients. En 2021, le groupe, qui a créé deux filiales (Portugal et Italie) et compte 260 salariés, a réalisé un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. A lui seul, le fabricant de meubles suédois Ikea pèse 3 à 5 millions d'euros chaque année.

Depuis sa création, en février dernier, la filiale française a déjà créé onze emplois et prévoit de recruter six à dix personnes supplémentaires dans les prochains mois. Elle a investi près de 300.000 euros dans le projet, dont 40.000 euros pour rénover et aménager l'entrepôt de 1.700 m2, et ses bureaux administratifs (165 m2).

« L'entrepôt, une ancienne tonnellerie, n'était pas très adapté à notre activité, raconte Bernd Huneke. Il a fallu, notamment, aménager un quai de chargement et mettre en place une installation électrique spécifique pour les bornes de charge. »

Des tournées 100% électriques

Membre de Lean & Grean, plateforme de collaboration européenne visant spécialement à réduire les émissions associées à la chaîne d'approvisionnement, Pantoja se veut impliqué dans le développement durable et la réduction de son empreinte carbone. Convaincu de la nécessité de la transition écologique, le groupe se forme à la transition écologique et mise beaucoup sur les voitures électriques. Le parc en compte déjà une petite dizaine en Espagne et au Portugal, et deux pour la France.

« Le développement durable n'est pas qu'une stratégie, c'est un pilier pour réduire les coûts énergétiques, affirme le directeur Qualité. En France, nous avons pour projet, avec Ikea, de réduire les émissions de CO2 en réalisant, d'ici juillet, au moins 80% des livraisons avec des véhicules électriques dans la zone A de livraison (inférieures à 45 minutes, NDLR). D'ici trois ans, la tournée sera 100% électrique grâce à l'acquisition de deux autres véhicules. Mais sur ce territoire d'Occitanie qui est vaste, c'est un vrai défi, ne serait-ce qu'en termes de stations de recharge. »

S'adapter à la conjoncture

Soutenu par l'Agence de développement du territoire de la Communauté de communes région Lézignanaise, Corbières et Minervois, Pantoja va mettre à profit cette première année pour se familiariser avec le marché français et pouvoir capter par la suite de nouveaux clients sur la zone audoise. La filiale vise les 1,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dès la première année.

En parallèle, Pantoja intensifie son expansion en Espagne mais aussi dans le sud du Portugal. Le groupe s'est récemment diversifié dans le transport frigorifique et dans des solutions personnalisées (de type logistique du dernier kilomètre) et ce, malgré un contexte compliqué.