Repar’Stores initie sa diversification, moteur de croissance avec l’international

Repar'Stores, entreprise familiale créée en 2009 à Montpellier où elle a son siège social, est spécialiste des services de réparation et de modernisation des volets roulants. Un créneau peu concurrentiel puisque seul quelques fabricants proposent à la marge des prestations de réparation de stores et volets roulants, ainsi que quelques artisans éparpillés sur le territoire.

L'entreprise montpelliéraine, elle, a structuré un réseau qui maille tout le territoire français : 290 franchisés employant 150 collaborateurs, le franchiseur comptant lui-même 180 collaborateurs.

L'inflation, la crise ? La PME semble passer au travers : « C'est vrai que les gens se concentrent sur les dépenses essentielles mais quand un volet est cassé, il faut le réparer. Alors oui, le retour des devis est un peu moins fluide mais notre croissance se poursuit », explique Guillaume Varobieff, le directeur général de Repar'Stores.

Et de fait, le chiffre d'affaires 2023 de l'entreprise caracole à 89 millions d'euros pour les franchisés et de 49 millions d'euros pour la tête du réseau (après 80 millions d'euros et 45 millions d'euros en 2022), et prévoit de monter à 100 millions d'euros pour les franchisés et 55 millions d'euros pour la tête de réseau en 2024. Plusieurs facteurs contribueront à cette croissance.

S'ouvrir à toutes les ouvertures de l'habitat

Guillaume Varobieff annonce poursuivre le maillage du territoire français à raison de « 20 ouvertures d'agences par an et une quarantaine de recrutements », ce qui élargit mathématiquement les parts de marché de l'entreprise.

Par ailleurs, l'enseigne élargit son offre de services en se diversifiant sur la réparation des portes de garages sectionnelles (après le store-banne de protection solaire en 2015 et les stores verticaux en 2017).

« Il y a une réelle demande et personne pour y répondre, souligne le dirigeant. L'objectif est d'ouvrir petit à petit notre expertise à toutes les ouvertures de l'habitat, et demain on pourrait aller sur le portail, la baie vitrée, etc. Nous sommes adossés à Somfy, le leader mondial des ouvertures-fermetures de l'habitat (depuis janvier 2021, Somfy est actionnaire majoritaire, à 60%, au capital de Repar'Stores, NDLR), ça a donc du sens qu'on s'intéresse à d'autres types d'ouvertures... Le déploiement de cette nouvelle activité est en cours. Les premières formations des franchisés ont commencé la semaine dernière et vont se poursuivre en 2024. »

Avec quelque 10 millions de portes de garages en France, le dirigeant mise sur un chiffre d'affaires additionnel de 10%.

Enfin, le dernier axe de croissance sera l'international. Repar'Stores est implanté au Luxembourg depuis juillet 2021, en Allemagne depuis juillet 2022 et a ouvert une agence à Barcelone en octobre dernier.

« Nous testons ces territoires avec des unités intégrées, rattachées à la tête de réseau, avant d'envisager des franchises, précise Guillaume Varobieff. En France, le marché de la réparation de stores et volets roulants porte sur 75 millions de volets roulants, 140 millions en Allemagne, 100 millions en Espagne et autant en Italie, et 10 millions en Belgique. Notre ambition est de devenir le leader européen. »

Performances énergétiques

Même si le gouvernement engage les particuliers à améliorer les performances énergétiques de leurs logements, notamment avec le dispositif MaPrimeRénov', « ce n'est pas un sujet pour Répar'Stores », précise Guillaume Varobieff, « car seule l'activité de remplacement est éligible, et c'est une toute petite partie de notre activité, et peu de nos franchisés sont qualifiés RGE (certification « reconnu garant de l'environnement » requise pour permettre aux particuliers de bénéficier d'aides pour leurs travaux de rénovation énergétique, NDLR) ».

Sur ce segment de marché, l'innovation se poursuit dans le bâtiment afin de s'inscrire dans les enjeux environnementaux. Tandis que de grands industriels se tournent vers des matériaux recyclés ou cherchent comment réduire le bilan carbone de la production de verre, à Toulouse, la startup Immoblade, créée en 2018, a conçu un store composé de lames d'aluminium et directement intégré au vitrage des fenêtres qui permet de filtrer la lumière suivant la courbe du soleil grâce à un algorithme. De quoi réduire le chauffage l'hiver et la climatisation l'été, « 10 à 15% d'économies d'énergie », promet la startup.