Lancement de Ôdeep, la boisson à l'eau de mer dessalée puisée à Sète

La production de l'eau embouteillée Ôdeep démarre sur le port de Sète (Crédits : OFW)

Après une phase de tests d'un an, la société parisienne OFW mettra en production, le 8 janvier, son navire-usine positionné à Sète (34) et destiné à produire de l'eau en bouteille filtrée et raffinée. Avec un rythme de 24 000 bouteilles par heure, elle lance la commercialisation dans les réseaux d'enseignes spécialisées et la grande distribution.