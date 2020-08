Crise sanitaire : Nereus maintient ses projets mais attend un geste des pouvoir publics

L'entreprise Nereus, installée au Pouget (34), conçoit, développe et construit des unités industrielles d'extraction d'eau à faible consommation d'énergie. Le principe : récupérer de l'eau et des ingrédients d'intérêt contenus dans des déchets liquides polluants et les recycler.

Il y a plusieurs mois, Nereus a lancé le projet d'agrandissement de son usine de production. Un projet requérant un investissement de près de 1,5 M€ et que son dirigeant Emmanuel Trouvé ne remet pas en cause, malgré la crise sanitaire.

« Nous avons obtenu le permis de construire en mai dernier, et nous avons lancé les études et la consultation des entreprises, précise-t-il en cette fin d'été. Le projet va être décalé de quelques mois, mais on le maintient. Nous accentuons le caractère durable du bâtiment : il produira la totalité de l'énergie dont on a besoin en solaire et sera quasi-autonome en eau puisque nous recyclerons nos propres eaux grises et eaux pluviales. Nous passerons de 160 à 320 m2 de bureaux et de 600 à 1 400 m2 pour la production. »