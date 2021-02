Pourquoi il y a saturation sur le marché de l’emploi du cinéma et de la télévision en Occitanie

L'école Travelling, près de Montpellier, forme actuellement quelque 200 élèves aux métiers du cinéma et de la télévision. (Crédits : Travelling)

SERIE. Épisode 3 – Avec désormais trois séries quotidiennes tournées en région (à Sète, Montpellier et Saint-Laurent-d’Aigouze), l’Occitanie a pris le leadership sur ce segment. Tant et si bien que les sociétés de production peinent à trouver des compétences sur les territoires. Trois formations, financées par la Région, sont en cours à l’école montpelliéraine Travelling. Troisième (et dernier) volet de notre série sur l’économie des tournages en Occitanie.