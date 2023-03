Jeux vidéo : pourquoi Plug In Digital rachète le studio Celsius Online

Plug In Digital, éditeur et distributeur indépendant de jeux vidéo, dont le siège social est à Montpellier, annonce le 14 mars l'acquisition du studio Celsius Online, spécialiste du jeu free-to-play sur le web et sur mobile.

Depuis une levée de fonds de 70 millions d'euros et l'entrée de Bridgepoint à son capital, fin 2021, Plug In Digital a initié une stratégie d'acquisitions externes pour toucher de nouveaux marchés et renforcer ses positions. L'intégration de Celsius Online est la première opération dans la constitution d'un nouveau groupe, le fondateur de Celsius Online, Lévan Sardjevéladzé, en devenant actionnaire de référence, derrière Bridgepoint et Francis Ingrand, le fondateur et CEO de Plug In Digital.

Ensemble, Plug In Digital et Celsius Online emploient près de 150 collaborateurs et proposent une offre de jeux sur PC, console et mobile, autant en distribution qu'en édition, en premium et free-to-play.

« Je connais Lévan depuis plus de huit ans et en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours eu une grande estime pour ce qu'il a accompli dans le milieu du jeu vidéo, souligne Francis Ingrand. Je pense que les synergies entre nos deux sociétés sont plus qu'évidentes et que ce sera une très belle coopération, très enrichissante pour nous mais surtout pour nos équipes. »

150 titres en édition

Onze ans après sa création par Francis Ingrand, Plug In Digital, fortement implanté dans le jeu premium sur PC, console et mobile, s'est fait un nom dans l'industrie du jeu vidéo en France et à l'international. Initialement spécialisée dans la distribution et le développement commercial au service des éditeurs et des studios de jeux vidéo indépendants, l'entreprise s'est lancée dans l'édition en créant deux labels : Dear Villagers (The Forgotten City, Le Donjon de Naheulbeuk, Foretales) et PID Games (Alba : a wildlife adventure, Paper Beast, Skabma - Snowfall). Annonçant une croissance annuelle moyenne de 52%, Plug In Digital accompagne aujourd'hui commercialement plus de 400 acteurs de l'industrie et affiche un catalogue de plus de 150 titres en édition, toutes plateformes confondues.

« Depuis la levée de fonds, nous avons investi fortement dans des productions de jeux vidéo, c'était la priorité, indique Francis Ingrand. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur l'organisation de la société et pas mal recruté. Aujourd'hui, Plug In Digital compte une soixantaine de salariés. »

L'entreprise montpelliéraine, qui s'est installée en octobre dernier dans une grande villa rénovée près de la gare Saint-Roch, a bouclé son exercice le 30 septembre 2022 sur un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros.

Game as a Service

De son côté, le studio Celsius Online, créé en 2004 par Lévan Sardjevéladzé, emploie aujourd'hui 80 personnes (essentiellement des développeurs) à Paris et Lille. L'entreprise a su capitaliser sur le succès de son premier jeu de rôle en ligne, Les Royaumes Renaissants (Renaissance Kingdoms), devenu un des grands classiques du genre.

Le studio a également développé un savoir-faire dans le GaaS (Game as a Service) ainsi que des titres en marque blanche pour des partenaires, comme MasterChef : Let's Cook, un des hits de la plateforme Apple Arcade. Celsius Online est en train de finalises son prochain jeu cross-plateforme, Mutants : Genesis, dont le lancement est prévu pour 2023.

« Les personnes avec qui je travaille chez Celsius Online me font souvent part de deux exigences : une exigence de sécurité, et une exigence d'ambition, déclare Lévan Sardjevéladzé. L'idée de créer un groupe avec Plug In Digital m'a donc d'emblée parue excellente. D'une part, elle préserve et renforce l'indépendance créatrice et éditoriale de Celsius Online, et d'autre part elle donne au studio les moyens d'ambitions nouvelles. »

Entraide réciproque pour attaquer certains marchés

Le marché mondial du jeu vidéo bat aujourd'hui des records en termes de chiffre d'affaires, pesant près de 200 milliards de dollars en 2022 (source : Statista). Si cette industrie est régulièrement marquée par des acquisitions, Francis Ingrand indique toutefois que « cette tendance à la concentration des dernières années commence à passer de mode car aujourd'hui, l'argent est plus rare et plus cher ».

Le dirigeant souhaite malgré tout jouer sa partition en procédant à « des opérations ciblées ».