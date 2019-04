Pourquoi l’agence parisienne Dn’D s’implante à Montpellier

Créée en 2004 à Paris, l'agence Dn'D, spécialisée dans la création de sites de e-commerce, opte pour une implantation dans le sud de la France afin d'accompagner son expansion. Après avoir déménagé en 2017 dans le 20e arrondissement parisien, elle vient d'ouvrir une antenne à Montpellier, dans le nouveau quartier Port-Marianne.

« A Paris, l'agence compte aujourd'hui une cinquantaine de salariés et Montpellier constitue notre première implantation en dehors de Paris, déclare Julien Didier, cofondateur de l'agence. Cela s'inscrit dans une logique de croissance et de développement sur le sud de la France mais aussi l'Espagne. L'antenne montpelliéraine compte 4 salariés et 5 vont arriver d'ici cet été. »