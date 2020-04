« Le réseau est dimensionné pour supporter l'augmentation de charge » (Th. Alignan, Orange)

Quelle organisation opérationnelle Orange a-t-il mis en place sur le territoire pour affronter la crise du Covid-19 et ses conséquences sur le réseau ?

Thierry Alignan : « Orange a une responsabilité particulière dans ce contexte, car on a plus que jamais besoin de rester connectés les uns aux autres, que ce soit dans sa famille ou du point de vue professionnel. Toutes les équipes d'Orange sont pleinement mobilisées pour assurer continuité de service. Les salariés font un travail remarquable... La première chose a été d'accueillir nos clients par téléphone et de les traiter par priorité : le secteur santé, celui de la sécurité, l'État, les collectivités locales, les concessionnaires de voiries, toutes les entreprises d'importance vitale. Pour le grand public, nous priorisons les besoins - de dépannage notamment - des personnes isolées, des personnes âgées ou sous télésurveillance... Sur le terrain, 450 salariés sont présents sur les 13 départements de l'Occitanie et 750 sont en télétravail pour gérer les interventions, sur 1 800 au total. Au départ, nous avons travaillé avec les techniciens volontaires, équipés de matériels de protection, pour faire intervention dans les...