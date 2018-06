Vacalians rachète le Groupe AMAC

En février 2018, le groupe Vacalians (Sète - 34), spécialiste de l'hôtellerie de plein air, annonçait la sécurisation du financement de son plan stratégique "Cap 2020" en levant 345 M€, cette opération de refinancement de sa dette ayant pour objectif « pour accélérer notre expansion en Europe et participer à la consolidation du secteur », selon Christophe Alaux, président du directoire de Vacalians.

À peine le rachat de la société néerlandaise Vacanceselect-Selectcamp réalisé (annoncé en avril 2018 et concrétisé le 19 juin), Vacalians annonce le 20 juin l'acquisition du Groupe AMAC, anciennement Compagnie de Bel Air. AMAC viendra compléter le portefeuille de la marque de séjour du groupe, TOHAPI, avec 8 campings 4 et 5* et 3 800 emplacements.

3 millions de clients

Dans un communiqué, Vacalians annonce que « le groupe devient à cette occasion le 1er opérateur européen du camping et de l'outdoor en termes de chiffre d'affaires, de nombre de destinations, d'emplacements et de clients », avec un chiffre d'affaires de 245 M€ pro forma 2017, 1 400 destinations distribuées (dont 58 en propre) dans 19 pays, plus de 30 000 d'emplacements, une base de données clients de 29 millions de visiteurs uniques sur l'ensemble de ses sites web et 3 millions de clients.

« L'acquisition de AMAC vient opportunément compléter le portefeuille de marques du groupe Vacalians sur le haut de gamme, segment le plus dynamique dans le tourisme, commente Christophe Alaux. Le groupe dispose désormais d'un modèle économique très résilient sur le marché : un portefeuille de marques complet, l'offre de produits et services la plus large et une plateforme de distribution et de fidélisation unique en Europe. Vacalians est parfaitement positionné pour poursuivre son développement. »

Avec cette opération, Vacalians crée une nouvelle collection de camping‐clubs très haut de gamme qui regroupera l'ensemble des sites exceptionnels du groupe sous la marque AMAC, proposant des offres exclusives de services premium et personnalisées.

Croissance fulgurante

Depuis sa création en 2003, le groupe annonce « le taux de croissance annuel moyen le plus élevé du secteur » avec un chiffre d'affaires multiplié par 2,5 au cours des cinq dernières années.

Désormais, Vacalians réalise 50 % de son chiffre d'affaires sur son cœur de métier d'opérateur de campings en propre et en franchise, 34 % sur l'activité de location de séjours en mobile‐home et glamping-tents (détenus sur des sites partenaires), et 15 % sur l'activité de distributeur de séjours pour les campings indépendants. Les services BtoB représentent moins de 1 % de l'activité.