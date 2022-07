Depuis Frontignan, The Village planchera sur la question d’une "dé-mondialisation heureuse"

Les cartes du jeu mondial sont rebattues. Après deux années fortement affectées par la crise sanitaire du Covid-19 qui suivaient, notamment, une virulente bataille commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, le conflit en Ukraine vient bouleverser l'ordre mondial à de multiples niveaux. Cette guerre est un choc pour l'économie qui vient chambouler et fragmenter la mondialisation à l'œuvre.

Les conséquences et les transformations pour les territoires et les entreprises sont déjà et seront majeures, et l'impact sur le quotidien de tous est déjà palpable dans les portefeuilles. Le conflit ukrainien accélère l'inflation et oblige les états à repenser au plus vite les enjeux de transition énergétique. Et les questions de souveraineté - énergétique mais aussi alimentaire, industrielle, sanitaire, etc. - sont plus que jamais cruciales.

Ces bouleversements viennent s'inscrire dans un contexte d'urgence climatique. Une nouvelle page s'ouvre, qu'il faut écrire en considérant de nouveaux paramètres, en réfléchissant à de nouveaux paradigmes.

Lire aussiLa mondialisation de demain, une tectonique des plaques qui va chambouler nos vies et nos territoires

Trois marraines : journaliste, philosophe et entrepreneure

"Vers une dé-mondialisation heureuse ? Bonheur, bienveillance, humanité, le nouveau défi des territoires". Telle sera la thématique fil rouge de l'événement annuel The Village, organisé chaque année à la fin de l'été par La Tribune. Cette 6e édition, les 26 et 27 août, s'installera pour la 2e année consécutive à Frontignan, sur les rives héraultaises de la Méditerranée. Une édition co-organisée avec la Région Occitanie et la Chaire Entrepreneuriat Territoire Innovation de l'IAE Paris Sorbonne.

Durant ces deux jours, La Tribune accueillera une matière grise riche et diversifiée pour une expérience créatrice de progrès et de partage : des décideurs publics et privés, des startuppers et des entrepreneurs sociaux, des intellectuels et des artistes, mais aussi des enseignants et des chercheurs.

L'objectif : renouer le lien entre le monde urbain et les territoires, où tout un chacun devient acteur du changement pour préfigurer un monde meilleur, inclusif, responsable et local, et rappeler que l'invention et la créativité, quand elles sont au service de l'humain et de son bien-être, engendrent des innovations positives.

Trois marraines ont accepté de soutenir cet événement, apportant une triple dimension : la vision d'une journaliste, Memona Hintermann (grand reporter et ancien membre du CSA, actuellement chroniqueuse pour le journal régional Midi Libre), la vision d'une philosophe, Gabrielle Halpern (docteur en philosophie et chercheur-associée à l'Ecole Normale Supérieure), et la vision d'une entrepreneure, Emmanuelle Duez (fondatrice de The Bozon Project et de Youth Forever).

« Nous retrouver en humanité »

Au programme de ces deux journées, des keynotes, des ateliers et plusieurs tables rondes : "Sommes-nous prêts à une sobriété heureuse ? ", "La France et ses territoires, comment rester optimiste en 2022 ? ", "La jeunesse est-elle la solution pour répondre aux défis du nouveau monde ? ".

« L'année 2022, décevant nos espoirs, s'est présentée en prolongeant une ambiance anxiogène, rappelle Pr Carlos Moreno, directeur scientifique de la Chaire ETI IAE Paris/ Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. La guerre en Ukraine est venue nous montrer combien nous vivons dans la fragilité quand les enjeux de pouvoir absolu, conquête et domination s'imposent. Notre dépendance énergétique et l'envolée des prix des matières premières sont venues frapper notre qualité de vie, déjà malmenée par les conséquences de la pandémie...Pour cette nouvelle édition de The Village à Frontignan, dans cette Méditerranée, trait d'union entre des territoires de continents et cultures différents, mer et terre de mélanges, brassages, diversité, nous voulons nous tourner vers une réflexion optimiste quant à l'avenir... Il est indispensable de dépasser nos barrières, de décloisonner, de vivre en altérité, de nous retrouver en humanité. Nous voulons redorer le blason de ces mots qui sont, avant tout, une ligne de conduite : dialogue, bienveillance, respect, fraternité... Nous voulons que The Village 2022 soit un lieu où nos échanges portent sur comment il est essentiel de préserver le désir universel de bonheur et de maintenir la capacité de chacun, chacune de nous à continuer à allumer la lumière de la vie dans ces temps sombres. Faisons que The Village 2022, soit source de joie, bonheur, bienveillance et humanité ! »

AOC Muscat et roman noir

Les initiés savent situer Frontignan sur une carte en raison de son fameux AOC Muscat, d'autres pour son lido et ses plages, d'autres encore pour son original Festival du roman noir.

La ville met en avant une diversité de paysages de garrigues, vignes, étangs, salins et mer. Le pôle Frontignan-plage et le centre médiéval de Frontignan-ville ont su se donner une identité et développer notamment un pôle touristique dopé par un port de plaisance, six campings et des résidences secondaires.

C'est donc sur cette langue de terre qui s'étire entre étang et Méditerranée que prendra corps cette vaste ambition de The Village, durant deux jours d'intenses partages.