Handicap : les innovations de Feelobject et Aerotact récompensées par Openîmes

Feelobject et Aerotact ont été récompensées lors du 1er concours* start-up santé organisé par l'agence de développement économique de Nîmes Métropole, Openîmes. Dédié au thème de la vision en partenariat avec l'institut nîmois Aramav, une clinique spécialisée dans la réadaptation visuelle, le concours a notamment pour but d'engager les vainqueurs à installer une activité sur le territoire de Nîmes Métropole, la troisième intercommunalité d'Occitanie en nombre d'habitants.

Des plans 3D pour mal-voyants

Ainsi, Feelobject (Toulouse), qui développe un plan tactile interactif et sonore imprimé en 3D permettant aux mal-voyants et non-voyants de se déplacer en autonomie dans des bâtiments, a reçu un prix de 10 000 € (doté par Interfimo, groupe LCL), d'un hébergement dans l'espace de co-working La Station et d'un accompagnement par le BIC Innov'up. Avec quatre salariés, cette entreprise réalise déjà 500 000 € de chiffre d'affaires et a déjà signé des contrats avec des sociétés telles qu'Enedis.

"Nous aimerions notamment pouvoir travailler sur le projet de la nouvelle gare TGV Nîmes-Pont du Gard", explique Sylvain Huin, le cofondateur de cette société d'ingénierie déjà soutenue dans cette démarche par Nîmes Métropole.

En outre, l'entreprise devrait également suivre un travail avec l'Aramav pour tester ses produits qui outre du son, promettent d'embarquer d'autres technologies plus complexes.

Aerotact aide la reconnaissance d'objets

Plus en amont dans sa démarche entrepreneuriale, Aerotact (Montpellier) a elle aussi reçu un soutien financier de 5 000 € de la part de Nîmes Métropole et d'un accompagnement par le BIC Innov'up.

"C'est un joli coup de pouce extrêmement encourageant. Je suis très reconnaissant envers le jury", salue Yoann Santoni, le porteur de projet qui s'est déjà rapproché de l'École des Mines d'Alès pour parfaire la technologie son appareil portatif d'aide à la navigation et à la reconnaissance d'objets par traitement d'image et retour tactile.

* : Le jury comprenait notamment trois médecins, la Fédération des aveugles de France, Ad'Occ, Interfimo, Bausch + Lomb, un journaliste, Kedge Busines School, Fintouch, Soridec et le BIC Innov'up.