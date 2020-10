Industrie, bâtiment : comment Bulane confirme son avance sur l’hydrogène

Après son premier marché, celui de l'industrie, la cleantech Bulane avance sur l'application de sa technologie hydrogène sur la décarbonation du chauffage domestique. (Crédits : Bulane)

Bulane figure parmi les entreprises françaises et européennes clairement identifiées sur le créneau de l’hydrogène. Alors que la France passe à l’heure de l’hydrogène et se donne les moyens d’accélérer sur cette énergie, la cleantech héraultaise confirme ses avancées technologiques sur les secteurs de l’industrie et du bâtiment. Et prépare une levée de fonds de 5 à 7 M€.