Swile accueille la BPCE à son capital et reprend Bimpli

Il y a un nouvel invité à la table de Swile. Le groupe bancaire BPCE (Banque populaire, Caisse d'Épargne, Crédit coopératif...) annonce son entrée à hauteur de 22% au capital de Swile, spécialiste des titres-restaurants et autres avantages salariaux dématérialisés installée à Montpellier.

En parallèle, BPCE apporte la société Bimpli (ex-Appetiz), son activité d'avantages aux salariés, dans la corbeille de la startup... Une vraie rareté pour un groupe coté !

Créée en 2018 par l'entrepreneur à succès Loïc Soubeyrand, déjà cofondateur de Teads qu'il a revendue à Altice, Swile est, depuis l'automne 2021, considérée comme une licorne c'est-à-dire une société valorisée au-delà du milliard de dollars.

Ainsi, Loïc Soubeyrand, actionnaire minoritaire et dirigeant de l'entreprise, a-t-il fait, cet été, son entrée au sein du classement des 500 fortunes professionnelles françaises du magazine Challenges, à la 389e place (300 millions d'euros).

Avec plus de 15.000 entreprises clientes (et désormais 75.000 à l'issue de l'opération avec la BPCE), Swile a donné un véritable coup de pied dans la fourmilière du marché des titres-restaurant. Avant la création de la société montpelliéraine, le secteur n'avait en effet pas vraiment entamé la mue de sa dématérialisation, désormais prônée par tous.

L'intégration de Bimpli va permettre à Swile de développer des services qu'elle ne proposait pas, jusqu'alors, aux comités d'entreprises. En outre, le groupe BPCE comptant près de 100.000 salariés, ce sont autant de clients-utilisateurs nouveaux que recrute la société de Loïc Soubeyrand.

« La combinaison entre les compétences d'une licorne comme Swile et les expertises paiements et digitales du Groupe BPCE permettront de créer un groupe industriel puissant et innovant avec l'ambition de devenir un leader majeur de la worktech au niveau mondial », ambitionne Yves Tyrode, directeur général Digital & Payments du Groupe BPCE.