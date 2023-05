Le sous-traitant aéronautique Celectron se diversifie et fabrique les bornes d’accueil de Believe IT

La borne d'accueil intelligente LILA, développée par l'entreprise de services numériques Believe IT (à Montferrier-sur-Lez dans l'Hérault) et commercialisée depuis janvier 2023, est entrée dans sa phase de production depuis fin mars dans les ateliers de la PME Celectron, à Saint-Martin-de-Londres (Hérault).

Dédiée à l'accueil en entreprise, la borne LILA est multifonctions : orientation dans les locaux, dialogue avec les visiteurs (en mode tactile, vocal ou en visio-conférence vers un centre d'appel), mise en relation entre visiteurs et collaborateurs, édition de badges visiteurs, réception sécurisée de colis et dépôt en casiers connectés, vidéo-surveillance.

L'accueil étant l'un des services les plus souvent externalisés par les entreprises et ces dernières faisant face aux difficultés de recrutement et aux exigences d'amplitudes horaires, les concepteurs de la borne d'accueil assurent qu'elle permet de révolutionner les services d'accueil : LILA détecte en effet automatiquement la présence d'un visiteur, et engage spontanément le dialogue en langage naturel (et bilingue français-anglais) pour l'orienter en quelques secondes.

Des compétences dans l'écosystème montpelliérain

« Le développement de la solution repose sur une addition d'expertises métiers que nous avons trouvées dans notre écosystème montpelliérain : l'agence d'hôtesses et d'hôtes L.M.P. nous a aidé à cartographier les besoins du marché, l'école Objectif 3D à créer les interfaces de dialogue en images de synthèse, Kimcorp Toulouse a conçu sur-mesure le totem et Celectron, sous-traitant aéronautique, prend en charge l'assemblage de toute l'électronique embarquée dans la solution », détaille Alex Michel, le CEO de Believe IT et par ailleurs, associé de l'entreprise Sharvy (solution de gestion intelligente des places de parking d'entreprises, des bureaux ou des restaurants d'entreprises).

Believe It (35 collaborateurs, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires) a entamé depuis quelques années une diversification hors de son champ de sous-traitance informatique, et sa R&D planche sur des projets digitaux qu'elle développe en propre, comme le site La Minute verte ou l'application Sharvy.

L'installation d'une borne coûte 2.500 euros de frais d'implantation et entre 1.000 et 2.000 euros par mois d'abonnement. Le concepteur de LILA cible en priorité les grands groupes, les institutions type chambres de commerces ou collectivités, les incubateurs ou les pôles santé, puis dans un second temps les PME.

A la question du risque de déshumanisation des relations, Alex Michel répond que « le poste d'accueil ne correspond souvent pas à un poste à temps plein, certaines entreprises n'ont pas les moyens d'avoir une personne à l'accueil et il s'agit de tâches à peu de valeur ajoutée ».

Expert des bancs d'essais

Believe IT explique avoir choisi l'entreprise héraultaise Celectron pour ses compétences de montage-câblage d'éléments électroniques, correspondant aux besoins d'assemblage d'éléments pour fabriquer la borne LILA. Spécialisée dans la conception, la réalisation et l'assemblage de bancs de tests électroniques pour la vérification et la maintenance des hélicoptères et avions (notamment pour Airbus Hélicoptère), la PME Celectron (2 millions d'euros de chiffre d'affaires, une vingtaine de salariés) a elle aussi pris un virage stratégique pour se diversifier sectoriellement en dehors de l'aéronautique.

« Nous sommes experts des bancs de test, et nous aurons la capacité d'instaurer un système de service après-vente pour les bornes LILA, précise Cédric Pagès, directeur général de Celectron. A ce jour, nous en avons déjà assemblé cinq. Pour le moment, nous sommes dimensionnés pour absorber cette mission et installer un atelier de montage dédié si nécessaire... Notre démarche de diversification passera par le développement de produits en marque propre et un travail en local sur des projets innovants comme avec Believe IT. »

Le dirigeant de Believe IT mise sur un rythme de production de « 30 bornes par an sur les deux premières années, 100 par an en rythme de croisière ».