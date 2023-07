Médiprix lève 16 millions d’euros pour développer son projet digital et faire entrer l’IA dans la pharmacie

C'est sa première levée de fonds : le 6 juillet, le réseau de pharmacies Médiprix (dont le siège est dans l'Hérault, à Pérols) annonce une levée de fonds de 16 millions d'euros auprès de NextStage AM au travers du programme Pépites & Territoires by AXA & NextStage AM*.

Fondé en 2016 par deux pharmaciens, Bertrand Pagès et Jérôme Escojido, Médiprix compte aujourd'hui un réseau de plus de 220 pharmacies en France (près de 2.200 professionnels de santé), à l'exception de l'Ile-de-France, et annonce un chiffre d'affaires annuel cumulé de plus de 860 millions d'euros.

Sur un marché plutôt traditionnel, le groupe revendique un positionnement porté sur l'innovation et le digital, sa création ayant notamment été soutenue par la volonté de créer une plateforme numérique capable d'accompagner et d'outiller les pharmaciens.

Le digital pour faciliter le travail des pharmaciens

« Avant, être pharmacien, c'était délivrer des traitements, mais aujourd'hui, le pharmacien est un acteur de santé qui fait du diagnostic, de la vaccination, délivre du conseil, etc., contextualise Jérôme Escojido. Le panel de services s'est élargi et nous manquons de personnel pour répondre à toutes ces missions. En France, il manque environ 15.000 préparateurs en pharmacie et pharmaciens... C'est là que le digital a un intérêt puisqu'il permet au pharmacien de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée, d'être dans le rapport humain plutôt que dans une gestion administrative chronophage. C'est pourquoi Médiprix propose à ses adhérents des outils digitaux propriétaires pour faciliter le travail des pharmaciens. C'est notre ADN : 40% de la masse salariale du groupe sont des développeurs informatiques, des designers... Et ça fait une grosse différence par rapport à nos concurrents. Mais aujourd'hui, il y a encore des steps à passer, l'intelligence artificielle arrive, le traitement des données de santé prend de plus en plus d'importance. C'est pourquoi nous recherchions un partenaire stratégique capable d'investir en fonds propres mais qui aurait aussi une expertise dans la data, l'intelligence artificielle et la santé intelligente, à même de nous apporter un accompagnement opérationnel. »

Développer des outils

D'où l'intérêt de NextStage AM, dont l'un des associés, Michaël Strauss-Kahn, déclare que « Médiprix s'inscrit au carrefour des disruptions technologiques dans lesquelles nous investissons que sont la santé intelligente, le digital et l'économie positive ». Pour rappel, NextStage AM a aussi investi, en juin, dans l'organisme de formation gardois ForProf, qui prépare au concours de recrutement des professeurs des écoles...

L'objectif de la levée de fonds pour Médiprix : « Accélérer notre croissance, afin de devenir l'une des plateformes leader de la santé en France et en Europe ».

« Digital native dès le départ, nous souhaitons maintenant aller plus loin, notamment avec les technologies de l'intelligence artificielle, et nous voulons doter notre plateforme de technologies innovantes pour mieux adresser les enjeux du métier de pharmacien, déclare Jérôme Escojido. Aujourd'hui, la pharmacie est un carrefour santé, mais elle ne dispose pas d'outils, par exemple pour extraire des données ou contrôler les ordonnances. Nous avons déjà une plateforme numérique pour gérer la pharmacie et nous voulons maintenant aller sur le sujet du patient et des nouveaux services de santé, aider le pharmacien à prendre de bonnes décisions, à améliorer encore son conseil. »

Le développement des nouveaux services digitaux sera « géré en interne ou par des acquisitions de startups par exemple », indique Jérôme Escojido, qui précise que par cette opération financière, NextStage AM devient actionnaire minoritaire.

* Lancé en juin 2021 et doté d'un programme d'investissement de 500 millions d'euros, le programme Pépites & Territoires by AXA & NextStage AM a pour vocation de renforcer les fonds propres des PME et ETI françaises de croissance et innovantes implantées dans les territoires.