Innovation verte : comment la CleanTech Vallée gardoise veut gagner en visibilité

Face au changement climatique et aux enjeux de la transition énergétique, les entreprises de la cleantech ont la cote... Selon le dernier baromètre In Extenso Innovation Croissance, le secteur a vu son financement multiplié par plus de douze en cinq ans et a enregistré une progression de 50% entre 2022 et 2023.

Dans ce contexte porteur - la France continue de se positionner comme le second pays européen orientant ses financements vers la cleantech -, la CleanTech Vallée, association publique-privée initiée en 2019 par EDF après la fermeture de la centrale thermique Aramon (Gard), a présenté à la presse les temps forts de l'année écoulée mais surtout les perspectives 2024.

Lire aussi« Les cleantech vont être très recherchées pour verdir les portefeuilles » (V. Monnier-Mangue, EDF)

Un bilan positif mais...

Engagée dans l'innovation verte, la CleanTech Vallée (budget : 600.000 euros) mène un travail sur plusieurs grandes thématiques : économie circulaire, déconstruction, dépollution, bâtiments économes, smart-grids, énergies décarbonées et renouvelables, transports propres et mobilités, technologies vertes et cycle de l'eau.

Nommée en novembre dernier, la nouvelle présidente, Isabelle Martin (déléguée territoriale EDF Occitanie-est) a tenu à souligner le bilan positif de l'année écoulée : 148 rendez-vous initiés et menés à terme avec les entreprises, 23 évènements de sensibilisations aux enjeux de territoires de la décarbonation et de la transition écologique (pour rappel, le territoire Pont-du-Gard-Gard Rhodanien a été labellisé Territoire d'industrie pour la période 2023-2027 et la CleanTech Vallée pilote le dispositif), des appels à manifestation d'intérêt sur le développement du photovoltaïque, des webinaires, des animations territoriales...

Pour autant, la nouvelle présidente regrette qu'il y ait « un delta entre les nombreuses actions menées par la CleanTech Vallée et la perception qu'en ont les différents acteurs, il faut nous améliorer en redonnant visibilité et lisibilité ».

Lire aussi« Le Technopole de l'Arbois est un véritable épicentre de l'innovation dans les cleantechs » (Jonathan Laroussinie - Rise Partners)

Elargir la coopération

Pour concrétiser les 80 projets identifiés dans le cadre du Contrat Territoire d'Industrie (CTI), la CleanTech Vallée souhaite développer de nouveaux partenariats avec des associations mais aussi, pourquoi pas, avec des incubateurs de la région.

« La labellisation CTI est la reconnaissance de l'expérience de la CleanTech Vallée, porteuse depuis cinq ans d'un modèle de coopération original dans le 2e bassin industriel d'Occitanie, souligne Régis Faure, trésorier de la CleanTech Vallée. Notre nouvelle feuille de route est clairement définie : décarbonation des entreprises et collectivités du territoire, attractivité et emploi/formation. Le territoire est un vivier pour faire monter des pépites au niveau national. La filière énergétique bas carbone, nucléaire et renouvelables, figure au premier rang. Nous allons élargir la coopération avec les Territoires d'Industrie voisins, de Pierrelatte et Alès. Le 1er comité de pilotage aura lieu le 6 mars au lycée Einstein de Bagnols-sur-Cèze, là où la compétence rencontre l'industrie. »

Sur la question de l'emploi, consciente de la pénurie de talents, notamment sur des métiers de frondeurs ou d'électroniciens, l'association travaille en lien avec le Campus des métiers.

Lire aussiComment la CleanTech Vallée se positionne en hub de la transition écologique

Open-innovation et co-innovation

L'un des axes forts de la CleanTech Vallée est d'encourager l'innovation via son programme CleanTech Booster, qui vient d'ailleurs de lancer sa 5e promotion (lire encadré). Une quarantaine d'entreprises ont déjà été accélérées et « ont généré la création de 38 emplois ».

Si depuis sa création, l'accélérateur a facilité 190 mises en relation entre les startups et les grands groupes, avoir accès aux marchés nationaux reste un frein majeur. Selon le baromètre CleanTech Open France, cette recherche de nouveaux clients rentre désormais dans les objectifs prioritaires pour 42% des startups, juste après la recherche de financement.

« Le fait d'avoir accès à cet écosystème, au-delà de nos membres fondateurs, permet aux startups de maturer leurs projets et de réfléchir à leur stratégie même si cela génère parfois de la frustration car la plupart des grands groupes sont rattachés à des organisations nationales, tempère Sylvaine Cazal, première vice-présidente de l'association. Notre programme étant aussi de l'open-innovation et de la co-innovation, nous continuerons à favoriser les synergies entre les deux mondes. L'objectif, à terme, pour la CleanTech Vallée est de faire du CleanTech booster l'accélérateur de la région Occitanie dans le domaine des cleantech. »