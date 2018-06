LegalTech : OpenFlow passe le cap des 1000 premiers abonnés

Créée en septembre 2017 à Montpellier, OpenFlow annonce qu'elle vient de signer ses mille premiers abonnés en moins d'un an. Se qualifiant de "Netflix du droit", la start-up développe une plate-forme permettant aux professionnels du droit de revendre leurs prestations juridiques à des TPE-PME ou organisations qui ont besoin d'un document juridique similaire.

Des besoins non pourvus

L'abonnement est de 100 € par an. Il donne un accès illimité à un grand nombre de documents d'avocat - contrats de travail, contrats de distribution, pactes d'actionnaires, etc. - au sein d'une docuthèque "irréprochable et sécurisée", selon le fondateur de la legaltech, Simon de Charentenay.

"Signer en bloc un syndicat patronal ou un incubateur social prouve que nous commençons à jouer dans la cour des grands, et surtout que nous sommes au coeur du sujet : ces acteurs travaillent en région avec des TPE-PME où il existe un besoin non pourvu en documentation juridique de qualité", souligne-t-il.

OpenFlow pense déjà à la suite : la start-up vise les 50 000 abonnés en 2019. "Nous sommes en discussion avec des groupes du CAC 40, notamment dans la banque-assurance, qui représentent chacun un potentiel de plusieurs millions d'abonnés", estime Simon de Charentenay.

L'enjeu de la transformation digitale

Parmi ses plus gros clients figurent le Medef Montpellier Sète Centre Hérault (800 abonnés à lui seul), la CCI Hérault, l'accélérateur WeSprint (pour ses trois sites de Montpellier, Toulouse, et Marseille), les Villages by CA de Montpellier et de Toulouse, le Crédit Agricole du Languedoc, l'incubateur d'innovation sociale Alter'Incub, ou encore des investisseurs historiques de la legaltech comme Christophe Carniel (par ailleurs président de Vogo), Pierre Deniset (Kaliop), Yvan Zaouche (ProArchives Systèmes), etc. OpenFlow a été également retenue parmi les 200 applications choisies pour CCI Store, la marketplace de e-services récemment lancée par le réseau CCI France après l'expérimentation conduite par la CCI Hérault.