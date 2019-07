LMP Santé se réorganise et développe un pôle BtoB

Développant une gamme de produits diététiques, de compléments alimentaires et de complexes d'huiles essentielles bio dans une optique de santé et bien-être, LMP Santé (ex-Laboratoires Martin Privat) vient d'investir 500 000 € dans l'acquisition et l'aménagement d'un nouvel étage au sein des locaux qu'elle occupe, à Lattes (34). L'opération lui permet notamment de consolider le développement d'un pôle BtoB, "réactivé" en début d'année 2019.

L'envol du segment BtoB

LMP Santé vient en effet de bâtir une plate-forme, ainsi qu'un nouveau magasin dédié, pour sa clientèle professionnelle : instituts, cliniques esthétiques, salles de sport, kinésithérapeutes, médecins, infirmières, naturopathes, etc.

"Nous avons toujours eu ce type de clientèle, qui avait l'habitude de revenir vers nous alors que nous ne développions pas réellement ce segment BtoB. Depuis le début de l'année 2019, c'est devenu un axe stratégique qui progresse rapidement : nous avons signé ou réactivé 200 clients, avec une ouverture de compte tous les deux jours en moyenne", précise Magali Grenouilleau, gérante de LPM Santé.

Historiquement, LMP Santé a travaillé en BtoC, qui représente encore 75 % de l'activité. L'investissement réalisé à Lattes lui permet aussi de réorganiser son plateau téléphonique, désormais indépendant.

"En plus de la vente de compléments alimentaires, nous développons le coaching personnalisé, en tant que protocole conçu pour répondre aux besoins spécifiques des clients, y compris en BtoB. C'est notre force. Ce sont des valeurs, appréciées et partagées par nos salariés et nos clients, comme l'atteste notre taux de fidélisation : huit clients sur 10 nous repassent une commande", poursuit Magali Grenouilleau.

Une stratégie export maîtrisée

Par ailleurs, LMP Santé met en place une politique maîtrisée de développement à l'export. La PME héraultaise vend aujourd'hui dans six pays, après avoir développé Dubai en 2018. "Nous sommes en pourparlers avec le Maroc, mais notre volonté est de nous positionner sur quelques pays seulement, au regard du temps nécessaire pour homologuer un produit localement et des coûts afférents", argumente Magali Grenouilleau.

Reprise par Magali Grenouilleau en 2015, LMP Santé a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 M€, en hausse de 20 %. Elle emploie 23 salariés, avec cinq recrutements en cours, dont deux sur son nouveau pôle BtoB.