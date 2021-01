Ce qu’expérimentent Equiphoria et Boehringher Ingelheim pour les victimes d’AVC

Selon les statistiques de l'Inserm, toutes les quatre minutes en France, une personne est victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC). On dénombre ainsi chaque année plus de 140.000 nouveaux cas, l'AVC représentant la première cause de handicap physique acquis de l'adulte, la seconde cause de démence (après la maladie d'Alzheimer) mais aussi de mortalité.

Trois-quarts des survivants gardent des séquelles graves. Si les personnes de plus de 65 ans sont les plus touchées, l'AVC peut toutefois survenir à tout âge.

Face à ce constat, le partenariat qui vient d'être signé entre Boehringer Ingelheim, laboratoire pharmaceutique allemand spécialiste de la santé humaine et animale, et Equiphoria, centre lozérien de thérapie par le cheval exclusivement dédié aux soins, est une étape prometteuse pour aider les patients victimes d'AVC.

Échecs répétés