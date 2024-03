Traitement du diabète insulino-dépendant : Diappymed vise le remboursement par la sécurité sociale

En France, 3,5 millions de personnes souffrent de diabète dont près de 500.000 sont insulinodépendantes, c'est à dire atteintes d'un diabète de type 1 ou de type 2 nécessitant la prise d'insuline. Depuis 20 ans, leur nombre à progressé de 3 à 4% par an et des estimations sur 2045 font état d'une augmentation de 46% !

C'est dans ce contexte préoccupant que s'est tenu, pour la première fois à Toulouse du 19 au 24 mars 2024, le congrès de la Société Francophone du Diabète, événement majeur couvrant tous les aspects de la diabétologie moderne. Parmi les participants, le groupe Sanofi accueille sur son stand la medtech montpelliéraine Diappymed (dix salariés) venue présenter EkiYou Carbs, application de comptage des glucides lancée en novembre 2022. Co-développée avec le CHU de Montpellier, cette solution a reçu le prix Innovation en Santé numérique 2023, catégorie charge mentale, initié par Sanofi.

Alors que 81% des diabétiques estiment que cette maladie chronique est contraignante, l'application vise à les aider dans leur quotidien via une approche personnalisée de la gestion du diabète tout en contribuant au maintien d'une glycémie optimale. EkiYou Carbs dispose d'une base de plus de 200.000 aliments, intégrant les aliments du commerce dont les code-barres peuvent être scannés. Dédié aux personnes insulino-dépendantes qui utilisent une pompe à insuline, l'application compte à ce jour 5.000 utilisateurs (système abonnement à 7euros par mois).

Pour accélérer, Diappymed, qui s'est déjà rapprochée de plusieurs fabricants (Bastide groupe, NHC Medical) vient de signer un partenariat avec Sanofi.

« Nous allons pouvoir bénéficier du réseau et de la force de frappe de Sanofi pour déployer EkyYou Carbs auprès des médecins et des patients », se félicite Coralie Lefevre, co-fondatrice et directrice générale de Diappymed.