Cybersécurité : Netheos double ses effectifs

En plus de son métier historique d'éditeur en cybersécurité, le Montpelliérain Netheos enregistre actuellement une forte croissance sur ses activités de « cloud confidence » (confiance digitale), visant à sécuriser les parcours de souscription à distance de produits bancaires et assurantiels. Sa solution, baptisée « Trust and sign », a enregistré un bond de 90 % en valeur et de 120 % en volume (taux d'utilisation et de transaction) sur la seule année 2017.

L'IA change la donne dans le "cloud confidence"

Pour soutenir cette croissance, Netheos va porter ses effectifs de 11 à 23 salariés sur l'année en cours : deux recrutements ont déjà été réalisés, et dix de plus doivent intervenir sur des profils de type R&D ou fonctions support. Une opération destinée à alimenter la prise de nouveaux clients, en plus de la banque-assurance.

« D'autres secteurs agrègent ces outils aux leurs pour des démarches administratives : l'immobilier, par exemple, peut utiliser l'IA pour automatiser la collecte des dossiers de locataires, détaille Olivier Détour, fondateur et CEO de Netheos. L'administration en général est concernée. Nous proposons en effet une gamme de services - système de vérification d'identité, RIB, revenu ou justification de domicile, signature électronique, action de tiers de confiance, etc. - dès lors que ces organisations, qui fonctionnent en mode SaaS, doivent donner confiance à leurs clients et partenaires. »

L'élan du plan Macron

Après une croissance de 40 % chiffre d'affaires global (non communiqué) en 2017, Netheos prévoit une nouvelle progression de 60 % sur l'exercice en cours. L'entreprise replace aussi cette dynamique dans le nouveau contexte ouvert par le plan en faveur de l'IA que le Président de la République, Emmanuel Macron, vient de lancer.