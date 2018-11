Sterixene veut s’imposer dans la décontamination propre

La start-up Sterixene, créée en mai 2018 par Christophe Puisnel (président) et Janyce Franc (directrice générale) a pris ses quartiers en juin à la pépinière d'entreprises nîmoise La Station. Accompagnée par le BIC Innov'up, elle veut s'imposer dans la décontamination sans chimie, en utilisant la lumière pulsée.

Le procédé n'est pas nouveau. Tombé dans le domaine public en 2004, il est pourtant peu utilisé, selon Janyce Franc, « car la mise en œuvre de cette technologie requiert de multiples compétences en microbiologie, électronique, mécanique, hydraulique et optique ».

Les deux fondateurs ont derrière eux des parcours complémentaires, dans l'industrie et en tant que chef d'entreprise pour lui, dans la recherche en optique et lumière pulsée au CNRS pour elle, doublée d'une expérience en R&D pour une PME.

« Cette société utilisait la lumière pulsée sur un marché de niche et j'ai compris que cette technologie pouvait intéresser d'autres marchés, souligne Janyce Franc. Ce procédé offre une alternative intéressante à la décontamination chimique : il permet d'atteindre le même niveau de décontamination mais en utilisant la lumière, donc de manière plus écologique. On peut ainsi décontaminer des micro-organismes, des surfaces, des environnements ou l'air de virus, moisissures ou bactéries. »

Cette alternative aux solutions toxiques peut intéresser différents secteurs d'activité. Dans l'agroalimentaire, l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a déjà validé le procédé de la lumière pulsée pour la décontamination des produits de panification (aujourd'hui décontaminés par brouillards chimiques), des œufs et des eaux de blanchiment pour les légumes.

« Notre procédé est plus écologique car il recourt à la lumière qui utilise un gaz xénon inerte chimiquement, précise Janyce Franc. Cette technologie est plus économique, très compacte et respecte les cadences industrielles. Il n'y a pas de dangerosité due à une exposition à des produits chimiques, pas de problème de stockage, et elle n'utilise pas d'eau pour rincer, ce qui contribue à économiser les ressources naturelles. »