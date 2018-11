Pour ses 30 ans, le BIC Innov'up célèbre la culture de l'innovation

Quelque 400 personnalités du monde politique et économique ont assisté, le 6 novembre, à la cérémonie fêtant les 30 ans du BIC Innov'up, l'incubateur gardois de projets et d'entreprises innovants. Sur la période, près de 200 entreprises ont été accompagnées, avec un taux de survie de 80 % à cinq ans.

La culture de l'innovation, dont le BIC Innov'up se fait le vecteur, a été le fil rouge des temps d'échange rythmant la cérémonie. En témoigne la présence du parrain de la soirée, Nicolas Hazard, fondateur du fonds d'investissement InCo axé sur l'économie sociale, qui a déjà investi "dans des entreprises gardoises à fort impact social".

"Nous faisons face à de grandes difficultés d'ordre économique, social ou environnemental et quand l'État ne peut pas tout faire, il revient à la société civile d'agir. Et donc les entreprises, qui sont parties prenantes de ce monde, doivent agir pour changer de paradigme et rendre l'économie plus durable. Les start-ups ont déjà forgé une nouvelle culture de l'innovation. Uber et Airbnb ont une capitalisation boursière supérieure à Accor et Ford, ce qui prouve qu'il n'y a plus de positions acquises", analyse Nicolas Hazard.