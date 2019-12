YellowScan investit pour sa croissance

Après quatre ans d'accompagnement stratégique qui lui ont permis de conforter son développement, YellowScan fait partie des 14 sociétés qui sont sorties, le 3 décembre dernier, du BIC de Montpellier Méditerranée Métropole.

Mais avec un chiffre d'affaires de 6 M€ et une croissance exponentielle annuelle de l'ordre de 50 %, la société, spécialisée dans la conception et la commercialisation de LIDAR - technologie permettant, grâce à la lumière, de faire de la cartographie 3D sous la végétation - a déjà pris son envol.

"Depuis sa création en 2015, YellowScan est passée de 3 à 37 salariés et sa dynamique est excellente", se félicite Bruno Roux, associé fondateur de l'Avion Jaune, l'entreprise spécialisée dans les services d'imagerie aérienne destinés à la topographie et qui a lancé et propulsé YellowScan.

Un département R&D très actif

Si la technologie LIDAR a depuis longtemps prouvé son efficacité pour fournir des relevés aériens précis, le coût opérationnel des missions reste encore très élevé au regard d'un matériel lourd ne pouvant être exploité que depuis un avion ou un hélicoptère. En se spécialisant dans des systèmes de capteurs d'imagerie par drones, plus légers et plus faciles à utiliser, YellowScan a ouvert les champs d'investigation, notamment sur les petites zones d'arpentage.

Pour répondre aux besoins d'applications multiples (archéologie, génie civil, recherche environnementale, exploitations forestières, mines et carrières, construction, etc.), la société héraultaise propose trois gammes de solutions LIDAR : Mapper, Surveyor, VX.

"Chaque modèle, en moyen un nouveau tous les ans, vise à répondre à des besoins spécifiques de haute précision et d'exactitude pour la cartographie 3D, détaille Bruno Roux, responsable de développement. Nous sommes sur un marché en perpétuelle recherche de précision et d'évolution, tout cela a un prix challengé. Nos 6 modèles sont commercialisés entre 60 000 et 190 000 €."

Croissance internationale

Après avoir ouvert, en juin 2018, une filiale à Salt Lake City (YellowScan Inc) pour se rapprocher des besoins d'un marché américain plus mature qu'en Europe, YellowScan poursuit sa croissance en Asie. En mai dernier, la société annonçait la création d'une filiale à Tokyo, marché très porteur, notamment pour ce qui relève de la cartographie liée aux catastrophes naturelles.

Alors que son département commercial compte huit salariés, la société héraultaise distribue ses produits dans une trentaine de pays dans le monde, via une quinzaine de revendeurs. Elle réalise ainsi 90 % de son chiffre d'affaires à l'export, une croissance internationale qui lui a valu, à l'occasion de la semaine des Business Angels, de faire partie des sept lauréats de l'innovation*.

Vague de recrutements

Installées jusqu'à présent à Montferrier-sur-Lez (34), YellowScan et L'Avion Jaune viennent d'acquérir 1 000 m2 de locaux à Saint-Clément-de-Rivière (34), toujours en périphérie de Montpellier. Un quart de la superficie va être mise en location à des entreprises tandis que le reste permettra à YellowScan d'augmenter sa capacité de stockage et de production. L'entreprise a investi plus de 1 M€ dans le projet qui devrait être effectif au premier semestre 2020.

"Ce déménagement dans de plus vastes locaux va permettre de mettre en place des laboratoires d'essais qui vont simplifier les procédures instrumentales, se réjouit Bruno Roux. Désormais, les tests préalables de calibrage des LIDAR pourront se faire in situ."

Dans la foulée, les deux entreprises lancent un vaste plan de recrutement : une quinzaine de personnes pour YellowScan et trois pour L'Avion Jaune.

Instrumentation et imagerie

De son côté, l'Avion Jaune poursuit une croissance stable. Dans un contexte concurrentiel dû à l'arrivée, sur le marché, de drones multirotors peu onéreux, la société met l'accent sur l'aspect instrumental, notamment avec ses "pods" équipant désormais les hélicoptères de la gendarmerie nationale. L'entreprise avance également sur le terrain de la production d'imagerie en 3D, notamment avec EDF pour qui elle modélise des centrales nucléaires, ou dernièrement avec la DGRS pour réaliser la 3D de la tour de contrôle d'Orly.

D'autres projets sont en cours, intégrant cette fois les techniques de deep learning pour favoriser l'identification automatique d'arbres.

Entités distinctes, L'Avion Jaune et YellowScan collaborent régulièrement ensemble. Le 11 novembre dernier, les deux sociétés ont été mandatées en urgence pour cartographier les dégâts du tremblement de terre survenu à Montélimar.

* Les sept Lauréats de l'Innovation mis à l'honneur par Capitole Angels : Epur (espoir), CrossShopper (gestion), Mysam (stratégie), Sensing Lab (croissance), YellowScan (international), Microbia (innovation) et Exem (good deal).