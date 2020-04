La TeleScop veut mettre les données satellitaires au service de la prévention environnementale

La TeleScop est une start-up montpelliéraine de services en télédétection spatiale, cartographie et appui aux politiques publiques, créée en juillet 2018 par trois jeunes ingénieurs et chercheurs sous statut de société coopérative et participative. Dotés d'une expertise fine en télédétection et cartographie, ils prétendent répondre aux besoins d'acteurs publics et privés divers dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture ou de l'aménagement du territoire en apportant de l'ingénierie opérationnelle en matière d'acquisition des données issues de la télédétection et de cartographie.

La start-up travaille ainsi déjà pour l'Office de l'environnement de Corse, le Parc naturel régional d'Ile-de-France (en co-traitance avec AIDA), le CNES, la DDTM 29 et Montpellier Méditerranée Métropole.

Après avoir commencé par vendre son expertise (160 000 € de chiffre d'affaires en 2019), la toute jeune Scop travaille maintenant aussi à automatiser cette expertise et à la décliner sur des produits innovants en prévention environnementale, « où de vrais besoins commencent à être exprimés », souligne Bastien Nguyen-Duy, gérant et cofondateur de la TeleScop.

Débroussaillements préventifs