Publicité digitale : Opti Digital optimise la monétisation des pages vues sur mobile

La start-up Opti Digital, dont le siège social se situe à Céret (66), accompagne les éditeurs et les groupes médias dans la monétisation de leurs pages web depuis janvier 2018. Parmi son portefeuille de clients, l'entreprise compte le média d'information national Slate.fr, des éditeurs de presse magazine comme Psychologies et Madmoizelle, des éditeurs de petites annonces comme ParuVendu et Entre-Particuliers, mais aussi des éditeurs spécialisés comme Futura-sciences.com ou Humanoid.fr.

Après l'ouverture d'un bureau à Barcelone en août 2019, la start-up vise désormais un développement vers de nouveaux pays européens comme la Pologne et l'Italie. Des marchés au bon niveau de maturité pour bénéficier de ses solutions d'optimisation des publicités...