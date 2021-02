Logistique urbaine : une expérimentation connectée à Montpellier sur le défi du dernier kilomètre

Dans le domaine de la logistique, le "dernier kilomètre" désigne l'étape finale du processus de livraison des marchandises vers le lieu de destination indiqué par le client, c'est à dire le dernier maillon de la chaîne de distribution.

Depuis longtemps, la logistique urbaine représente un challenge complexe pour les logisticiens et les transporteurs qui gèrent l'acheminement des flux de marchandises jusque dans les cœurs de villes. La problématique se trouve plus que jamais confrontée à des enjeux cruciaux, économiques et écologiques à la fois, depuis que la crise sanitaire liée au Covid-19 et le boom du e-commerce ont amplifié les flux de marchandises.

Dès lors, comment livrer rapidement (et ainsi tenir la promesse des 24 ou 48 heures) tout en considérant ces enjeux, qui intéressent aussi les collectivités ? La réponse pourrait bien se trouver dans la digitalisation des livraisons : les rendre intelligentes et donc performantes en recourant à des dispositifs connectés, et exploiter...