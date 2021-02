L’innovation de Web Geo Services dans le secteur bancaire, qui se verra sur votre relevé de compte

L'entreprise montpelliéraine Web Geo Services apporte son expertise dans le domaine de la cartographie en ligne et de la donnée géolocalisée pour permettre à des marques de déployer rapidement des dispositifs digitaux qui accélèrent le passage de commande et améliorent le parcours client en ligne.

Sa cible historique, ce sont toutes les entreprises qui font du commerce, auxquelles elle fournit sa plateforme Woosmap de géolocalisation intelligente.

« Nous accompagnons les entreprises qui se digitalisent, et la grosse tendance est de digitaliser le parcours clients car aujourd'hui, les consommateurs achètent de plus en plus via des applications mobiles et des sites de e-commerce, rappelle Jean-Thomas Rouzin, cofondateur de Web Geo Services. Elles ont alors besoin de la géolocalisation de l'utilisateur pour faire le calcul de proximité entre la localisation de son produit et celle du client. Nous apportons...