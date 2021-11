Le groupe [email protected] Solutions, créé en 1989 et aujourd'hui basé à Grabels près de Montpellier, est un éditeur de progiciels métiers experts dans les domaines de l'achat et du transport. Il compte déjà quatre filiale (une par logiciel) : Agysoft (à Montpellier), Avenue Web Systèmes (à Grenoble), Pharmatic (à Toulouse) et SIS Marchés (à Courbevoie). Il emploie 167 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2020 de 20,2 millions d'euros (dont 18% consacré la R&D, annonce l'entreprise).

La croissance externe est l'un des trois axes de développement du groupe, avec l'innovation et le déploiement à l'international. Le 24 novembre, [email protected] Solutions annonce l'acquisition de l'éditeur strasbourgeois Perinfo, créé en 1982 par Armand Perez et repris depuis quatorze ans par Ari Dadoun, qui accompagnera cette reprise durant six mois.

En janvier 2020, [email protected] Solutions avait procédé à une réorganisation du capital par le biais d'une MBO qui permettait à son président et actionnaire Christophe Gardent d'acquérir la majorité du capital.

L'entreprise alsacienne est spécialisée dans les logiciels de gestion des activités de transports de voyageurs, avec les progiciels métiers GESCAR et ORDICARS qui équipent plus de 400 transporteurs (autocaristes, réseaux urbains, régies de transports) en France. Perinfo propose également des solutions aux collectivités : ses logiciels GESCAR Collectivités et AGT-Collectivités équipent la majorité des conseils départementaux pour la gestion des activités techniques et entretien des routes. La société est également implantée en Espagne, en Suisse, au Benelux et au Maroc (où elle équipe notamment la compagnie nationale de transport). Enfin, l'offre progicielle Optiscolaire de l'entreprise strasbourgeoise propose des solutions d'optimisation des circuits scolaires.

Plus de 200 salariés

Perinfo emploie 40 collaborateurs, basés à Strasbourg (67), Besançon (25) et Angers (49), pour un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 4,1 millions d'euros. Avec cette nouvelle acquisition, [email protected] Solutions passe donc la barre des 200 salariés pour un chiffre d'affaires annuel attendu supérieur à 25 millions d'euros. Les équipes Perinfo sont confortées dans leurs missions sur l'ensemble des sites.

« L'intégration de Perinfo au sein du groupe [email protected] Solutions est un projet industriel mûri de longue date, déclare Christophe Gardent, président d'[email protected] Solutions. Ce projet fait du sens sur le marché avec des expertises internes complémentaires, des clients communs et une forte culture clients. De plus, à l'instar de ce que le groupe a bâti dans le domaine de la santé, l'intégration de Perinfo va alimenter notre ambition de rapprocher durablement acheteurs publics et partenaires privés grâce à nos solutions métiers innovantes. »

La direction opérationnelle de la nouvelle filiale est confiée à Xavier Utzschneider, qui était jusqu'alors le directeur technique et développement de Perinfo : « L'intégration de Perinfo au sein du groupe [email protected] Solutions va permettre de proposer une industrialisation plus forte de nos solutions tout en préservant l'ADN de l'entreprise. L'apport technologique du groupe permettra de nouvelles alternatives de consommation de nos solutions à travers l'utilisation du cloud et ainsi continuer d'apporter à nos clients, via l'innovation, des nouveaux cas d'usage ».

L'opération de rachat a donné lieu à une importante recapitalisation de la société Perinfo, portant son capital de 21.000 euros à 500.000 euros.