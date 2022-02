Qui est Mobeetip, qui va aider 23 startups de la French Tech à réduire leur empreinte carbone ?

La French Tech Méditerranée veut aider les startups à, elles aussi, faire leur part dans la transition écologique. Alors pour leur permettre d'accéder à cette démarche malgré leur petite taille, elle lance le programme Impact You que vont suivre 23 startups* de son écosystème durant une année.

« Il s'agit souvent de petites structures qui ne possèdent pas de compétences ni de moyens en interne et donc nécessitent d'être accompagnées et outillées, souligne la French Tech Méditerranée. De plus, le risque de rater le virage de la transition face à l'accélération des attentes légales, les appels d'offres, les pénalités est important. »

Le programme est soutenu par la Mission French Tech par le biais d'un Community Fund. Les lauréats seront accompagnés par la société montpelliéraine Mobeetip, avec l'ambition de les aider à réduire leur empreinte carbone. En parallèle, différents ateliers et rencontres avec des acteurs majeurs de l'impact seront organisés, ciblés sur l'impact social.

Le numérique et l'analyse humaine

Mobeetip ? Cette startup a été créée en 2018 par Jérôme Delorme, Nicolas Motheau et Benoit Buffry, à Montpellier où se trouve son siège social, avec des implantations également à Toulouse et Angers.

Afin de permettre le calcul de l'empreinte carbone d'une organisation, Mobeetip a créé une plateforme d'automatisation du Bilan GES (gaz à effet de serre) ou Bilan Carbone d'une organisation à partir de ses données financières et opérationnelles. Baptisée Climatip, cette plateforme fonctionne en mode Saas.

« Le bilan carbone doit être la première étape d'une démarche environnementale, explique Jérôme Delorme. Ce qui jusqu'à présent se faisait avec des tableaux Excel peut aujourd'hui être facilité par le numérique et l'analyse de données. Notre outil, comme ceux de nos concurrents, est un outil d'expert mais nous considérons qu'il ne faut pas supprimer l'analyse humaine qui connaisse les standards du bilan carbone et la norme GES... Jusqu'à présent, seules les entreprises de 500 salariés avaient obligation de faire leur bilan carbone. Le seuil a été abaissé et désormais, c'est aussi le cas des groupes consolidés de plus de 500 personnes, et suite à la loi de finance 2021, toutes les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié du plan de relance doivent faire un bilan carbone simplifié. On peut aujourd'hui parler d'un vrai marché plutôt mûr. »

Mobeetip, dont le cofondateur dit « adresser plutôt les "PME de province" (tandis que l'autre startup montpelliéraine sur ce créneau, Sweep, adresse plutôt les grands groupes), a pourtant déjà séduit quelques belles références, dont le CHU de Montpellier, Engie Green, des ETI comme Phytocontrol ou CKoesio (ex-C'Pro), et plusieurs dizaines de PME de 10 à 200 salariés.

« L'argument financier conditionne l'effort environnemental »

Mobeetip accompagne ses clients dans leur transition bas carbone sur trois axes : sensibiliser les dirigeants - « nous découvrons que les comités de direction sont peu formés », souligne Jérôme Delorme - et les opérationnels, mesurer et établir un bilan carbone, et élaborer un plan d'actions.

Sur sa plateforme Climatip, Mobeetip a fait le choix d'associer de manière ludique les salariés à la réduction de l'empreinte carbone en introduisant une incitation directe au changement comportemental dans le cadre de la gestion de la mobilité, de l'énergie, des achats ou du numérique. Des récompenses individuelles et collectives engagent ainsi les collaborateurs à gérer les ressources de l'entreprise et une partie des gains issus de ces bonnes pratiques finance ensuite des projets choisis par eux.

« Nous mettons à disposition sur la plateforme une monnaie virtuelle car la valorisation de la sobriété environnementale permet la valorisation de la sobriété financière, complète le cofondateur. Par exemple, prendre le train coûte moins cher que l'avion au km parcouru, ou prolonger le matériel électronique coûte moins cher à l'entreprise... Encore aujourd'hui, l'argument financier conditionne l'effort environnemental. Demain, nous prévoyons de mettre cet outil à disposition des clients comme un outil de fidélisation : quand ils feront le choix d'un gain de produits bas carbone, ils gagneront des points. »

La plateforme propose ensuite trois catégories d'actions : sur les procédés, sur les usages et des actions de formation.

« C'est là que la plateforme Climatip est intéressante, pour organiser des communautés, monter des défis, financer d'autres projets vertueux comme des projets de compensation, de réduction ou d'adaptation, indique Jérôme Delorme. Par exemple, pour valoriser la sobriété, nous lançons aujourd'hui (14 février 2022, NDLR) aux agents du CHU de Montpellier le défi de réduire leur autosolisme et de venir à vélo, et tous les 40.000 km, le CHU déclenche un budget pour financer des actions de qualité de vie au travail choisis par les salariés.

Un engagement minimum

Le programme Impact You proposé avec la French Tech Méditerranée va permettre aux 23 startups d'accéder une démarche de sobriété carbone par la mutualisation de l'expertise de Mobeetip.

« La sélection des startups (une trentaine avait déposé un dossier, NDLR) s'est essentiellement faite sur un engagement minimum, en temps notamment, précise Jérôme Delorme. Nous sommes d'habitude dans une logique d'accompagnement spécifique, mais pour Impact You, le programme comprendra des sessions collectives, des travaux pratiques pour expliquer comment fonctionne l'outil, des ateliers de sensibilisation et de formation, et la mise en place d'un plan d'action. »

Pour l'heure, Mobeetip se concentre sur une croissance organique mais n'exclut pas de recourir à une levée de fonds courant 2022 afin de ne pas se laisser distancer par la concurrence.

* AOGreen, Appvizer, Burostation, CB4Tech, Cilcare, CitéConnect, CoAventure, Emvista, Ineo Sense, Inzpook, Junglit, Lundigo, Lytn, Ma Chouette Cagette, Netheos, Neocean, PRISM Medical, Semillan, Sereema, T2i TELEO, SETS Solution, Urbassist et Web Geo Services.