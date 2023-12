Comment XFeet Orthotics digitalise la podologie

Créée en 2019 et installée dans les locaux de Cap Alpha à Prades-Le-Lez (Hérault), la startup XFeet Orthotics (12 salariés, 1,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023) digitalise le métier de podologue avec sa solution de confection 3D de semelles orthopédiques. La startup vient de lever 1,5 millions d'euros auprès de la plateforme de financement participatif Tudigo (615.000 euros), de la famille Flatin (450.000 euros) et d'un investisseur privé (identité non communiquée). Cette levée sera complétée, en janvier 2024, par un financement Bpifrance à hauteur d'un million d'euros.

« Nous avons cédé moins de 15% du capital de la société, précise Youri Saint Lo, cofondateur avec son frère Nicolas, de XFeet Orthotics. Cette levée va nous permettre de renforcer les fonctions commerciales, marketing et support, et de structurer nos projets R&D.»

Lire aussiAnatoScope et Ottobock boostent l'orthopédie numérique

Scanner 3D dynamique

A la différence de la dentisterie qui a rapidement intégré l'impression 3D dans la fabrication d'appareillages (bridges, implants, gouttières...), les grands acteurs de la podologie française, attachés à un savoir-faire manuel, n'ont pas encore pris ce virage. Mais avec 14.000 podologues français qui prescrivent chaque année 2,4 millions de paires de semelles orthopédiques, XFeet Orthotics a jugé le marché suffisamment mature. La startup a donc imaginé des scanners 3D dynamiques permettant de filmer la déformation du pied pendant la charge. Le podologue peut ainsi, en quelques clics, visualiser la meilleure empreinte.

XFeet Orthotics a commercialisé, cette année, 300 scanners (en location vente) et vise les 500 en 2024.

« Nous en sommes à la 5e génération de scanner, indique Nicolas Saint-Lo. Nous venons d'ailleurs d'obtenir un financement de France 2030 pour l'enrichir avec de l'intelligence artificielle. Nous sommes sur un cycle de développement de deux ans pour un investissement de 500.000 euros auquel nous allons ajouter 800.000 euros pour la partie outil d'aide au diagnostic. »

Lire aussiLe rhodanien LCI Medical devient le bras armé industriel de Safe Orthopaedics

Capter 5% du marché français

Mais le business modèle de XFeet Orthotics reste de fabriquer de la semelle orthopédique, le scanner représentant moins de 20% de ses activités. Une fois l'empreinte sélectionnée, un logiciel calcule la semelle adéquate. Le podologue valide l'opération et un ordre de fabrication est envoyé à l'atelier de Prades-Le-Lez qui assure l'impression en 3D et l'expédition sous cinq jours ouvrés.

« Les semelles sont entièrement paramétrables par le podologue, indique Nicolas Saint-Lo. Et surtout, nous avons créé une plateforme web collaborative pour que les podologues du monde entier échangent leurs savoir-faire. Ils permettent ainsi d'accumuler des datas pour améliorer notre solution et contribuent à construire un vrai système expert e-santé en podologie. »

XFeet Orthotics produit 4.000 paires de semelles (40 euros la paire) par mois distribuées auprès de 250 podologues français mais aussi européens (Suisse, Espagne, Angleterre, Belgique Luxembourg) et ambitionne de tripler le nombre d'utilisateurs pour produire 10.000 paires de semelles par mois.

« Cela correspond à 1 ou 2% du marché, c'est donc tout à fait jouable, assure le P-dg de XFeet Orthotics. Nous allons d'abord tenter de capter 5% du marché en France et d'ici cinq ans, nous viserons, par opportunités, le marché international, notamment américain. »

Pour l'heure, la startup s'essaie au modèle de distribution : elle vient de signer avec l'Espagne qui va lui servir d'étalon pour sa croissance internationale.

Semelles vertueuses

Pour tenir ses ambitions, la société compte recruter, en 2024, une dizaine de collaborateurs et va investir 500.000 euros dans de nouveaux équipements. Grâce à ses partenariats avec HP (imprimante) et Arkema (groupe chimique), elle se positionne déjà comme l'un des sites français les plus importants dans l'impression 3D de matériaux biosourcés. Une démarche vertueuse qui s'est concrétisée avec le récent brevet mondial d'une semelle orthopédique sans colle.

XFeet Orthotics table sur un chiffre d'affaires prévisionnel de 2,4 millions d'euros en 2024 et de 10 millions d'euros d'ici cinq ans.

Lire aussiComment Ted Orthopedics veut rendre la rééducation du genou plus efficace... et plus connectée