Puces électroniques : pourquoi Cortus se spécialise sur l’industrie automobile et l’aéronautique

Notre quotidien est envahi d'objets numériques et les puces électroniques sont partout : ce composant stratégique est indispensable au bon fonctionnement des ordinateurs, des smartphones, des téléviseurs, des équipements ménagers ou de domotique, mais aussi des véhicules électriques ou des avions. Durant la crise sanitaire, la pénurie de semi-conducteurs avait fortement ralenti certains secteurs d'activité...

En 2024, ce sont les besoins croissants de l'industrie automobile autour du véhicule intelligent et l'engouement autour de l'intelligence artificielle qui devraient faire bondir la demande de puces électroniques. Selon les chiffres publiés par la Semiconductor Industry Association (SIA) début février, il faut s'attendre à une hausse de 13,1% des ventes mondiales de puces en 2024. Soit un marché mondial qui devrait atteindre les 595,3 milliards de dollars (554,03 milliards d'euros), après une baisse de 8,2% en 2023. Autre estimation : le cabinet-conseil américain Gartner indique que le marché des semi-conducteurs devrait progresser de 17% en 2024, pour atteindre les 624 milliards de dollars. Un essor boosté, selon la même analyse, par la dynamique de deux secteurs principalement : le développement de l'intelligence artificielle, qui requiert des processeurs spécifiques (notamment pour répondre aux besoins des géants de la technologie qui multiplient les produits et les services déployant de l'IA), et l'industrie automobile.

Processeurs haut de gamme

Sur ce marché mondialisé à la concurrence agressive, une PME héraultaise tire son épingle du jeu. Créée en 2005 et basée près de Montpellier, Cortus est une PME (dite « fabless », sous-traitant la fabrication) spécialisée dans la conception de puces électroniques utilisant ses propres technologies. Sur ce segment de marché ultra-stratégique, son fondateur et directeur général Duc Nguyen reste discret sur les chiffres : un peu plus de 100 salariés, mais pas d'information sur son chiffre d'affaires, hormis une part de 65 à 70% réalisée à l'export.

Le dirigeant, qui revendique « un savoir-faire unique en Europe » en matière de processeurs haut de gamme, « le cerveau qui rend la puce électronique intelligente », a conservé quelques clients historiques (cartes bancaires, passeports ou cartes SIM) mais s'appuie sur les perspectives nouvelles du marché pour réorienter ses choix stratégiques. Il resserre son cœur de business autour de deux piliers : l'industrie automobile et l'aéronautique.

Marché de volume et marché de valeur

« Il est difficile aujourd'hui d'estimer les besoins mondiaux en volumes de puces électroniques, mais pour ce qui est des véhicules intelligents, ils en ont de plus en plus besoin (du fait de la multiplication des systèmes électroniques à bord, NDLR), en moyenne 800 puces électroniques par véhicule mais ça peut monter à 1.500, souligne Duc Nguyen. C'est pourquoi le secteur automotive est aujourd'hui l'un de nos piliers, avec l'avionics. Le premier est un marché de grands volumes, le second de petits volumes mais un marché de valeur qui nous apporte de la notoriété. »

Dans un secteur comme dans l'autre, Duc Nguyen reste discret sur le nom de ses clients : « un gros européen dans l'aéronautique », « des fabricants directs et des revendeurs de semi-conducteurs » pour l'industrie automobile.

La PME héraultaise vise aussi un troisième axe de croissance, un segment de marché très identifié en termes de besoins de puces électroniques : l'intelligence artificielle.

« Lisa Su, la PDG d'AMD (concepteur et vendeur de microprocesseur, NDLR), évoquait en juin 2023 un marché de la puce IA de 150 milliards de dollars, qui pourrait monter à 400 milliards de dollars en 2027 ! rappelle Duc Nguyen. Les sociétés ont besoin d'entraîner de grands modèles d'IA, donc de stocker des données et d'accéder à de fortes puissances de calcul. D'où le succès des puces de l'Américain Nvidia par exemple. Et on est qu'au début des puces IA : à terme, les projections estiment ce marché à plus de 7.000 milliards de dollars !... Cortus ne veut pas se disperser et mise aussi sur les puces IA pour l'industrie automobile. C'est en cours de développement car c'est très complexe. Mais c'est un vrai challenge car nous voulons le faire à partir de notre propre architecture dédiée à l'IA pour de l'inférence (améliorer la prédiction, le traitement et l'analyse des données, NDLR). »

Puces 5G

Outre les besoins de l'industrie automobile et de l'intelligence artificielle, la demande est également tirée par le secteur des jeux vidéo, de l'IoT qui permet à des objets de communiquer entre eux, ou encore du déploiement de la 5G.

« Cortus veut développer des puces 5G, 100% françaises, et ce projet devrait aboutir, avec un peu de retard, fin 2024, assure le dirigeant. Ensuite, nous travaillerons avec un consortium de l'automobile pour les intégrer dans les véhicules V2V ou V2X (vehicle-to-vehicle, et vehicle-to-everything, NDLR). »

Pour accompagner ces nouvelles orientations stratégiques, l'entreprise a besoin de financements et de compétences. Le directeur général de Cortus dit réfléchir à une levée de fonds. Et n'écarte pas l'hypothèse d'une opération de croissance externe « pour aller plus vite ». Côté recrutements, il annonce un besoin de 30 à 50 personnes pour développer le segment automobile, « des jeunes et des gens qui ont de l'expérience ».

