GoodPlaceto.Live veut être un facilitateur de la prospection immobilière

Les applications pour aider les consommateurs à faire le bon choix se multiplient, à l'instar de Yuca qui s'est fait un nom en décryptant les étiquettes des produits alimentaires et cosmétiques, et en analysant leur impact sur la santé. Conçue sur un modèle similaire, la plateforme GoodPlacetoLive a elle aussi l'ambition de faciliter la vie des utilisateurs, mais cette fois, dans le secteur de l'immobilier.

« Nous nous sommes intéressés à cet univers car c'est un vrai sujet auquel nous avons tous été confrontés, assure Sébastien Lerouge, président de Qwesteo, développeur de GoodPlacetoLive. Dans une annonce immobilière, il n'y a jamais aucune donnée négative, donc si l'acheteur potentiel souhaite une recherche d'informations plus objective avec des indications sur l'accès aux transports, à la santé, à l'éducation, etc., il doit se débrouiller. Mais cette recherche est chronophage car ces informations ne sont pas immédiatement accessibles. »

Le réseau FNAIM a pourtant créé la plateforme Bienici.com, qui propose elle aussi des informations autres qu'immobilières. Le fondateur de GoodPlacetoLive répond que « le problème n'est pas l'accès à l'information mais l'accès à l'information exhaustive. Un agent immobilier donne des arguments favorables à la vente mais pas l'intégralité des informations si tant est qu'elles puissent être négatives. Le savoir c'est le pouvoir. Or aujourd'hui, l'accès à l'information immobilière est essentiellement à la main du professionnel et très peu à celle du particulier. Notre plateforme a vocation à offrir un accès à une information neutre, officielle, non biaisée ou non orientée pour que le particulier puisse se faire son propre avis. Comme par exemple aller en mairie pour connaître les permis de construire autour. Notre savoir-faire, c'est la capacité à transformer l'information, à la rendre intelligible ».

Feedback clients

A l'origine, Qwesteo a été créée par la startup montpelliéraine, Eval&Go. Fondée en 2010, cette société développe des applications d'écoute en ligne pour la collecte et l'analyse du feedback clients sur les segments du retail et de la grande distribution. Sa cible est large (banques, bibliothèques, organisateurs de formation,...) et son modèle basé sur l'accès en freemium à des fonctionnalités plus avancées. En 2015, Evalandgo lance Qwesteo, une solution d'écoute en temps réel déployé sous la forme de bornes. Avec cette innovation BtoB, la startup annonce parmi ses clients de grands groupes (SNCF, Leclerc, Intermarché, Mr Bricolage,...) et cible aujourd'hui le marché des officines pharmaceutiques.

En raison de ses business modèles différents, la startup est, depuis 2023, divisée en deux entités distinctes : Eval&Go (15 salariés) et Qwesteo (20 salariés). Aucune des deux ne souhaite communiquer son chiffre d'affaire mais assure connaître une croissance à deux chiffres.

« Les cartes sur le bruit »

Grâce à un système de scores, la plateforme GoodPlacetoLive propose d'évaluer facilement les environnements de différentes adresses. Il suffit de taper le code postal et apparaissent des données officielles : services à proximité, risques, nuisances sonores, sécurité, projets de construction... Onze catégories ont été sélectionnées et une soixantaine de critères sont comparés à la moyenne du marché et permettent d'attribuer une note sur 10, zone par zone. Issues de sources officielles, les données sont rafraîchies régulièrement.

« Nous travaillons depuis deux ans sur cette interface puissante et ludique : l'affichage est instantané mais derrière, ce sont des millions de data traités, précise Sébastien Lerouge. Nous apportons une vraie valeur ajoutée, comme par exemple les cartes sur le bruit. Une étude de l'agence Liberkeys a d'ailleurs montré qu'il existait une corrélation négative entre la cote immobilière du bien et sa proximité avec un établissement scolaire... Le futur acquéreur ou locataire a ainsi toutes les cartes en main pour prendre sa décision et éventuellement négocier le tarif du bien. Notre bataille est de démocratiser l'accès à l'info et de rééquilibrer la relation acheteur/vendeur. »

Evolutive, la plateforme va prochainement intégrer les accès aux bretelles d'autoroutes et des données météo.

Une dizaine de recrutements

Sept critères sont en libre accès, les autres sont verrouillés. Pour les débloquer, il faut souscrire à une offre à 19 euros donnant accès au téléchargement d'un rapport détaillé. Alors que le nombre de transactions immobilières est estimé à un million de ventes et quatre millions de locations chaque année, GoodPlacetoLive vise les 10% de parts de marché.

« Nous avons été approchés par des banques qui envisagent d'intégrer notre solution dans leur process d'accompagnement de leurs clients en recherche de crédits », assure le président de Qwesteo.

Pour atteindre ses ambitions, la plateforme prévoit de recruter cette année une dizaine de collaborateurs.