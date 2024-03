Santé : BeatHealth veut déployer son indiçage auditif vers d’autres pathologies que Parkinson

Jeune entreprise universitaire fondée en 2021, BeatHealth (cinq salariés), qui développe des applications basées sur le rythme pour améliorer le parcours de soins des patients, augmente la cadence en levant 1,7 millions d'euros auprès du fonds Osceed, de la Satt AxLR, de Natural Pad (dont elle est issue) et de Bpifrance. Ce financement va lui permettre d'accélérer le déploiement de son dispositif médical, Beatmove.

Plusieurs études scientifiques ont désormais montré l'effet positif d'un indiçage auditif sur les paramètres de marche. Lancée en septembre 2022, Beatmove, application d'aide à la marche basée sur la musique et le rythme, cible prioritairement les patients atteints de Parkinson, maladie concernant en France près de 250.000 personnes.

« Une première étude clinique menée sur 45 patients a montré une amélioration de la marche en termes de vitesse mais aussi de longueur et de cadence de pas, synthétise le docteur en Sciences du mouvement Guillaume Tallon, cofondateur de BeatHealth. Le nombre de chutes et la sensation de douleur ont également diminué, tout comme l'apathie souvent visible chez les malades. En partenariat avec France Parkinson, nous préparons actuellement une étude randomisée intégrant 396 patients sur seize centres en France (dont la clinique Beausoleil à Montpellier, NDLR). »

Les résultats sont attendus courant de l'été, BeathHealth visant l'obtention du remboursement du dispositif par la sécurité sociale et de fait, une voie vers la prescription par les neurologues. Le dispositif est d'ailleurs en cours d'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables.

Version 100% software

Composé d'un kit avec capteurs aux chevilles, Beatmove nécessite un smartphone dédié à l'usage, l'algorithme breveté proposant une playlist sur mesure dont le tempo correspond à la marche du patient. La medtech compte à ce jour 350 utilisateurs (abonnement de 30 euros par mois) mais elle espère, d'ici peu, quadrupler leur nombre si la Haute autorité de santé valide la prise en charge anticipée.

Grâce à son dernier financement, BeatHealth travaille sur une nouvelle version du dispositif et a déposé un dossier dans le cadre de France Relance 2030.

« Les capteurs aux chevilles, peuvent être contraignants selon le profil du patient, estime Guillaume Tallon. Notre département R&D planche sur une version 100% software avec une application qui serait téléchargeable sur les stores grand public plutôt que d'être obligé de fournir un smartphone. »

Plus maniable, la nouvelle version pourra également s'adresser à d'autres pathologies, l'indiçage auditif fonctionnant également pour les personnes atteintes de sclérose en plaque, d'AVC ou les seniors en prévention primaire.

De nouveaux marchés cibles

Hébergé par Euromov, laboratoire en Sciences du mouvement soutenu par l'Université de Montpellier et l'IMT Mines Alès, BeatHealth mène actuellement une étude clinique en interne pour les personnes souffrant d'obésité afin de les inciter à reprendre une activité physique. Une autre étude démarre actuellement, cette fois en collaboration avec le CHU de Nîmes, pour la prise en charge de patients atteints d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI). De nouveaux marchés cibles très prometteurs pour la medtech qui codéveloppe avec Natural Pad deux autres solutions : Bassta, batterie de tests permettant l'évaluation des capacités rythmiques perceptives et sensorimotrices, et Beatworkers, serious game grand public doublé d'une version clinique utile pour les professionnels de santé.

BeatHealth, qui vise les 800.000 euros de chiffre d'affaires en 2024, envisage dès l'an prochain une nouvelle levée de 5 millions d'euros pour capter les marchés européen et américain.