Diaporama : la première foire Art Montpellier en images

Avec l'ambition de "devenir le véritable rendez-vous des collectionneurs et amateurs d'art, et une place d'échanges et de rencontres autour de l'art contemporain en Méditerranée", selon Philippe Saurel, maire de Montpellier et président de Montpellier Events, la première édition d'Art Montpellier, qui se déroulait de 7 au 10 décembre, affiche un bilan satisfaisant, aux dires de l'organisateur. 8 000 visiteurs se sont en effet succédés dans les travées de l'Arena Sud de France, et auprès des 45 exposants, dont 40 galeries.

"Le climat a été propice aux affaires, fait-on également savoir à Montpellier Events. Il y a eu des ventes et des contacts pris par les galéristes, qui se concluront en galerie, mais il est trop tôt pour un bilan chiffré."

Dans le reportage photo accessible ci-dessous, revivez certains des temps forts de la manifestation, entre la présentation des dernières oeuvres réalisées à New-York par l'artiste "multi-carte" CharlÉlie Couture, la mise en avant de la figuration libre à travers ses artistes historiques (Hervé Di Rosa, Robert Combas, Rémi Blanchard, François Boisrond) ou encore le focus sur le mouvement Supports/Surfaces.

