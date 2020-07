Jean Castex nommé Premier ministre : réactions en région

Jean Castex a été nommé Premier ministre le 3 juillet 2020. (Crédits : DR)

Le haut fonctionnaire et maire (LR) de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, prend la succession d’Édouard Philippe à Matignon. Âgé de 55 ans et issue d’une droite modérée, Jean Castex a fait sa carrière dans le sillage de Xavier Bertrand et de Nicolas Sarkozy. Le 2 avril dernier, il avait été nommé "Monsieur déconfinement" du gouvernement. Réactions de la classe politique et économique en région.