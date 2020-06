Qui sont les 31 maires de la Métropole de Montpellier ?

Les 31 maires siègeront au Conseil métropolitain de Montpellier. (Crédits : DR)

Les jeux municipaux sont faits. Désormais, on connaît les maires des 31 communes qui composent la métropole de Montpellier et qui vont cohabiter durant les six prochaines années aux côtés de Michaël Delafosse, le nouveau maire de Montpellier et futur président de la Métropole.