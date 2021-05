Montpellier : le Sommet Afrique-France reporté en octobre

Mercredi soir 12 mai, la Ville de Montpellier confirme par un communiqué l'information publiée en fin d'après-midi par le magazine Jeune Afrique : le Sommet Afrique-France, qui devait se tenir les 8, 9 et 10 juillet prochains à Montpellier, est reporté du 7 au 9 octobre 2021. Une décision prise par l'Elysée en raison de « contraintes sanitaires trop lourdes ».

En effet, quelque 1.000 participants étaient attendus, et le déroulement de l'événement aurait certainement été perturbé par les mesures sanitaires toujours en vigueur.

« Les contraintes de déplacements fixées au niveau international seront insuffisamment levées cet été pour permettre la venue des centaines d'invités du continent africain. Sans leur présence massive, l'événement perdrait une grande partie de son sens, écrit la Ville de Montpellier dans son communiqué. Les jauges estimées à ce jour pour les manifestations publiques, culturelles ou sportives ne permettraient pas d'associer largement les habitants de la Métropole à ce grand moment de partage et de découverte. Ces raisons objectives ont conduit cette semaine la Présidence de la République, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la Ville et la Métropole de Montpellier à faire le choix d'un report de l'événement les 7, 8 et 9 octobre 2021. »