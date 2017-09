Hexis programme 17 M€ d'investissements en 3 ans

Fabricant de films adhésifs pour la communication visuelle basé à Frontignan (34), Hexis vient d'annoncer qu'il investira 17 M€ en trois ans avec, d'une part, un plan ambitieux d'acquisitions foncières. D'ici la fin du mois, l'achat d'un premier terrain mitoyen du siège social permettra de réorganiser les flux et de sécuriser davantage le personnel et le matériel.



"Dans les filiales commerciales en Espagne, aux Antilles et en Scandinavie, l'acquisition de terrains va permettre la construction en propre des bâtiments administratifs, logistiques et de formation, rajoute la société héraultaise dans un communiqué. Ces infrastructures renforceront l'indépendance des filiales, permettant une réactivité et un service clients accrus."