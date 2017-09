Care Labs signe avec le leader du tiers payant santé

Care Labs, spécialiste de la gestion de flux de paiement en santé, et Cegedim Insurance Solutions, leader des logiciels et services dédiés à l'assurance de personnes, viennent d'annoncer un accord pour intégrer la solution Carepay, créée par la première, à l'offre du second. Ce produit, lancé en 2017 par la start-up montpelliéraine, est une solution de paiement et de tiers payant dématérialisée, disponible sur mobile.

Concrètement, les clients de Cegedim Insurance Solutions auront accès à cette solution afin de disposer d'un tiers payant, y compris pour les actes médicaux ou prestations non remboursés par la Sécurité Sociale. Elle leur offrira aussi d'autres services : fractionner le paiement du reste à charge, gérer leurs datas santé, etc.

« Care Labs est un partenaire capable d'apporter une vraie innovation en adéquation avec les attentes des assurés. Grâce au tiers payant sur le hors nomenclature, nous disposons désormais de la possibilité de proposer l'avance du reste à charge pour les frais de soins onéreux », explique Philippe Simon, président de Cegedim Insurance Solutions.

43 millions de bénéficiaires potentiels

Care Labs et Cegedim Insurance Solutions prévoient, à travers cet accord, de couvrir 150 M€ de dépenses santé cumulées en deux ans.

« Pour Care Labs, il s'agit d'un partenariat stratégique, rajoue Vincent Daffourd, président de la société montpelliéraine. 43 millions de bénéficiaires sont concernés par cette innovation. »

Care Labs développe plusieurs outils de services dédiés à la santé (Chèque Santé, Carepay, Carebook, 1001 Docteurs). Ceux-ci sont utilisés par 30 000 professionnels de santé à ce jour, et concernent 50 millions d'assurés santé.