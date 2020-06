Pourquoi Caminarem rachète le cabinet RHéflex

Spécialisé dans le recrutement, l'intérim et le portage salarial, le groupe Caminarem, basé à Béziers (34), s'associe au cabinet montpelliérain de conseil en ressources humaines RHéflex. Créé il y a 17 ans, ce cabinet propose des prestations de conseil dans les métiers de l'immobilier, de l'industrie et plus généralement du service, au travers différentes missions : diagnostics RH, bilans de compétences, externalisation RH et orientation professionnelle.

Avec cette opération, Caminarem, poursuit sa diversification de prestations RH pour les PME de la région.