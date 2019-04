Bruno Ducasse, nouveau directeur général de Montpellier Business School

Quatre mois jour pour jour après l'annonce, par Montpellier Business School (MBS), du départ de son directeur général Didier Jourdan (après 26 ans), le 11 décembre dernier, l'école vient de pourvoir le poste laissé vacant. Dans l'intervalle, c'est Didier Grino, secrétaire général de MBS, qui a assuré l'intérim, secondé par le comité exécutif.

La désignation du nouveau directeur général est intervenue lors du conseil d'administration, dans la matinée du 11 avril : Bruno Ducasse, jusqu'alors directeur général de la CCI Hérault, prendra ses fonctions le 13 mai prochain.

Expertise management et gestion

Âgé de 49 ans, Bruno Ducasse est diplômé du programme Grande École de Montpellier Business School (spécialité audit, promotion 1993).

Directeur général de la CCI de l'Hérault depuis sept ans, après en avoir été le directeur financier, il possède plus de vingt années d'expérience dans le management et la gestion.

MBS fait valoir sa sensibilité à la RSE, précisant dans un communiqué que « dans ses fonctions, il a agi pour le développement de démarches RSE au sein des entreprises, et s'est engagé pour l'insertion et la professionnalisation des étudiants, ainsi que le développement de l'entrepreneuriat auprès des jeunes publics ».

Bruno Ducasse a suivi de près la gestion et le fonctionnement de l'école, dont il a notamment piloté l'autonomisation en association fin 2012.

L'enjeu du futur campus

MBS, présidée depuis le 21 février 2019 par André Deljarry, le président de la CCI Hérault, figure au 13e rang des écoles de management françaises et au 52e rang mondial du classement du Financial Times. Elle accueille 3 800 étudiants (dont 1 000 étrangers) et gère un budget de 45 M€.

Bruno Ducasse aura pour feuille de route « le maintien du socle stratégique de l'école, l'accélération de son développement, avec l'obtention de la "triple couronne" (processus dans lequel l'école est déjà engagée), le développement des partenariats internationaux et des effectifs étudiants ».

Il portera également la construction d'un nouveau campus sur le futur quartier Cambacérès, qui devrait faire monter le nombre d'étudiants à 5 000 d'ici quelques années, avec pour objectif « d'installer MBS dans le top 10 des écoles de management françaises ».