Kaliop recrute son directeur général, Xavier Bureau

Pierre Deniset s'entoure. A Montpellier, le président et fondateur de Kaliop, spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation (15,6 M€ de chiffre d'affaires, 200 collaborateurs), annonce le recrutement de Xavier Bureau pour venir l'épauler en prenant le poste de directeur général.

Précédemment DGA de Publicis Sapient, Xavier Bureau évolue dans l'écosystème digital depuis plus de 20 ans, et l'entreprise assure qu'il apportera à Kaliop « une grande compétence dans le conseil en transformation digitale, le pilotage de projet et la conduite des affaires, acquise dans le cadre de ses précédentes missions à la direction générale des plus grandes agences digitales et de conseil (Nurun, Sapient Razorfish, Publicis Sapient) ».

Cible : le commerce digital et ses nouveaux usages

Xavier Bureau a par ailleurs effectué une partie de sa carrière à l'international (sept ans), et il aura pour mission de poursuivre et d'accélérer le développement du groupe Kaliop en France et à l'étranger.

Le groupe étant présent dans 4 pays (France, Pologne, Royaume-Uni, Canada) au travers de 6 agences, le nouveau directeur général contribuera également « à générer plus de synergie entre les entités du groupe ».

« Notre ambition est claire : nous voulons faire du groupe Kaliop un acteur incontournable de la transformation digitale des entreprises au sens large, et particulièrement du commerce digital et de ses nouveaux usages, déclare Pierre Deniset. En recrutant un expert reconnu tel que Xavier, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, nous allons plus que jamais devoir apporter des réponses originales et rapides face aux nouveaux défis qui se posent, notamment parce que les entreprises et les industries vont devoir accélérer leur digitalisation. La crise va amener à revoir les modelés de croissance et surtout les modèles de consommation. »

Esprit de conquête

Titulaire d'une maitrise en ingénierie du management (University Claude Bernard Lyon I) et d'un BA de la Newcastle Business School, Xavier Bureau avait démarré sa carrière chez CGI en tant que directeur de comptes à Montréal puis Paris.