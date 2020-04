Pierre Deniset, Kaliop : « Les entreprises vont devoir accélérer leur digitalisation »

La crise sanitaire liée au Covid-19 aura-t-elle quelques effets positifs ? Ça pourrait être le cas pour le secteur du numérique, nombre d'entreprises ayant alors pris conscience de l'insuffisance de leur digitalisation et de la nécessité d'y remédier.

Même s'il reste prudent, Pierre Deniset, le président de Kaliop, spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation à Montpellier, se dit néanmoins optimiste : « La crise se fera se ressentir mais probablement moins que pour d'autres filières, et peut-être même que le secteur pourra en tirer parti, notamment parce que les entreprises vont devoir accélérer leur digitalisation. La crise va nous amener à revoir les modèles de croissance et surtout les modèles de consommation. Dans le digital, on commence à voir une approche plus raisonnée de la consommation, par exemple de la consommation énergétique des data-centers ou du tout-connecté. Des courants commencent à apparaître, qui montrent comment inventer le web de demain, moins gourmand et dépensier en énergie. Concernant Kaliop, il y a aussi un autre aspect de notre activité (opérée par sa filiale Kuzzle, NDLR) qui devrait être positivement impacté, c'est celui de la...